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Social· 2 min citire
Debitul Dunării continuă să scadă. Fluviul a ajuns la mai puțin de jumătate din media normală pentru luna iulie: ce spun hidrologii
Nivel Dunăre/ Profimedia
Debitul Dunării la intrarea în România a coborât la 1.900 mc/s, de peste două ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere va continua și în următoarele 24 de ore. Și debitele celor mai multe râuri din țară se mențin sub valorile normale.
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