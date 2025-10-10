Tăierea trandafirilor

Toamna tărziu după căderea frunzelor specialiștii recomandă o tăiere de ușurare-curățare a tufei. Cu excepția trandafirilor cățărători, tăiați toate ramurile la o lungime de aproximativ 50-60 cm. Astfel, evitați ruperea ramurilor, plesnirea altoiului sau dislocarea tulpinei din cauza viscolului sau a zăpezii. Tăiați ramurile moarte, cele bolnave, deteriorate, cele slab dezvoltate și ramurile care cresc spre interiorul tufei. Prin tăierea de curățare veți aerisi tufa și veți înlesni accesul la baza tufelor pentru lucrarea de mușuroire.



Boli și dăunători

Este foarte important să eliminați toate frunzele și uscăturile din jurul trandafirilor și din întreagă grădină pentru a împiedică răspândirea bolilor și a dăunătorilor care pot afecta tufa de trandafir. Frunzele și ramurile uscate sunt un loc ideal pentru adăpostirea insectelor și supraviețuirea bolilor fungice pe timpul iernii.

Tratament pe bază de cupru

Pentru o rezistență sporită pe timpul iernii, stropiți-scăldați trandafirii și toată grădină cu zeama bordeleză (piatră vânata cu var) sau alte fungicide pe bază de cupru. Astfel veți face o dezinfecție generală a grădinii. După ce veți stropi cu zeama bordeleză toamna și primăvara, în anul următor veți observa o diferență semnificativa în sănătatea și frumusețea grădinii dumneavoastră.

Mușuroirea

Mușuroirea este o operațiune foarte importantă pentru protejarea plantelor în iernile foarte geroase. În cazul în care iarna este foarte geroasă și lipsește zăpadă, atunci mușuroiul va proteja altoiul împotriva înghețului.



La sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, când se înregistrează temperaturi negative atât ziua cât și noaptea, în funcție de zona în care vă aflați, acoperiți altoiul trandafirului cu un mușuroi de pământ pentru a-l proteja de ger pe timpul iernii. Folosiți un pământ bine mărunțit. Evitați bulgării de pământ. Aceștia formează goluri de aer și nu asigură o protecție eficienta în caz de ger, mai spun specialiștii.



Faceți un mușuroi de cel puțin 20-25 cm dacă trandafirii se află într-o zona cu temperaturi moderate sau de cel puțin 30 cm daca se află în zone mai reci. Pentru mușuroaie folosiți pământ adus din altă parte a grădinii. Nu folosiți pământul din jurul plantei deoarece acesta protejează rădăcinile de ger.



Specialiștii mai trag atenția să nu faceți mușuroaiele prea devreme atunci când afara este încă cald, deoarece sub mușuroi se vor forma lăstari fragezi care vor degera peste iarnă.

Dacă zona este cu pericol de îngheț puternic, acoperiți mușuroiul cu paie, crengi de copac, coceni de porumb, rumeguș. În nici un caz nu-i acoperiți cu plastic. Plasticul nu permite aerisirea și trandafirii vor mucegăi. Iar din cauza efectului de seră, în zilele însorite din februarie se vă stimula pornirea mugurilor, care apoi vor degera.



Trandafirii urcători

Trandafirii urcători se mușuroiesc la fel ca tufele de trandafiri. Pentru o protejare cât mai bună a crengilor trandafirilor urcători, acestea ar trebui culcate la pamânt. Această metodă este recomandată pentru zonele foarte geroase. O metodă mai simpla este să acoperiți crengile cu o pânză de tip AGRIL care să-i protejeze de vantul uscat și ger. Tunderea și curățarea trandafirilor urcători se face doar primăvara, după ce trece pericolul de îngheț.



Trandafirii pomișori

Când vin înghețurile, o atenție deosebită ar trebui să se îndrepte către categoria de trandafiri copăcei și plângători, care sunt altoiți pe trunchi înalt. Altoiul lor este expus, iar riscul de a degera este mare. Pentru a proteja altoiul, înveliți coroana cu un sac pe care îl umpleți cu paie. Sacul să fie din pânză tip AGRIL. Nu folosiți saci din plastic. Plasticul nu permite aerisirea și coroana trandafirilor va mucegăi. Iar din cauza efectului de seră, zilele însorite din februarie vor stimula pornirea mugurilor, care apoi vor degera. Nu sunt recomandați sacii din iută deoarece rețin multa apa în caz de ploi sau zăpadă umeda și devin foarte grei pentru coroana.



Această metodă de protecție devine însă ineficientă dacă temperatura scade sub –20 °C. O metodă mai bună pentru zonele unde temperaturile scad sub –20 °C este să faceți, în jurul pomișorului, pe toată înălțimea să, un cilindru din plasa pe care să-l umpleți cu frunze sau paie. Păstrați această protecție atâta timp cât exista riscul de îngheț. Pentru acest caz tratați frunzele și paiele cu produse împotrivă șoarecilor, mai susțin specialiștii.



Fertilizare

Toamna, sub nici o formă nu le mai administrați îngrășăminte trandafirilor! Regula de bază este să nu mai fertilizați cu 8 săptămâni înainte de venirea primului îngheț.



Udarea

Daca nu plouă, chiar dacă este frig afara, în zilele mai călduroase, când pământul nu este înghețat, udați bine solul la rădăcină trandafirului. Udați astfel încât solul să fie umed la o adâncime de 30 - 40 cm, mai susțin specialiștii în horticultură.