De ce nu testăm la capacitate maximă? Nelu Tătaru: ”Nu toate echipele au aceeași pregătire”

"Avem o capacitate de testare de 4.890 de teste ale aparatului, dar testam in jur de 3.700, 3.800 fiindca nu toate echipele au aceeasi pregatire. Avem 55 de puncte de testare in toata tara. Sunt suficiente in masura in care avem teste din ancheta si ne vin numarul de teste.

Clujul, de exemplu, face o mie de teste. Nu completeaza cele o mie de teste, mai ducem de la Deva si mai ducem de la Suceava. Sunt destule centre in conditiile in care avem testele pe care le avem", a declarat Nelu Tataru, luni, la Galati.

El a explicat daca recoltarile vor da un raspuns in 24 de ore, atunci Romania are o capacitate de testare suficienta.

"In masura in care anchetele epidemiologice vor desfasura alte colaterale care pot recolta mai multe teste, atunci vom avea si mai multe teste. In conditiile in care am extins testarea la orice infectie respiratorie acuta, severa sau respiratorie inferioara fara sa aiba legatura cu infectiile de Covid si fara sa aiba legatura cu vreo zona de risc, am extins la tot ce inseamna persoane institutionalizate, la tot ce inseamna personalul medical din prima linie si intentionam sa facem si periodic la personal medical, la sapte zile cei care sunt negativi sau ori de cate ori este simptomatologie.

In masura in care aceste recoltari sunt preluate si avem un raspuns in cel mult 24 de ore, atunci consideram ca avem o capacitatea de testare suficienta. In masura in care aceste teste vor trebui sa astepte un rezultat mai mult de 48 de ore, insemna ca trebuie sa mai facem....", a explicat ministrul Sănătății.