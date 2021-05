"Este vorba despre faptul că vineri după ce noi am depus actele, președintele partidului după ce a stat o ora de vorba cu juristul, în drum spre birou, acest vicepreședinte al Autorității Electorale Centrale, pe nume Maxim Lebedinschi care a fost nominalizat direct de Igor Dodon, că a fost consilierul lui la președinție, i-a zis așa că o șuetă președintelui meu de partid că o să verifice dacă toți au cetățenia moldovenească. Am venit să previn un abuz, să depun o cerere la președinte, am avocații mei, miercuri voi veni cu avocații că să previn un abuz care se prefigurează la ordinul lui Igor Dodon", a explicat Cristian Rizea.

Mai jos, cererea depusă de Cristian Rizea în acest sens.