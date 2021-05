Cristian Rizea a declarat, marți, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI George Maior, „este alimentat permanent cu informații de oamenii pe care îi are acolo, pe care i-a instruit”. Afirmațiile au fost făcute după ce în spațiul public au apărut imagini cu Florian Coldea participând la un botez, la un restaurant de lux din Herăstrău.

Cristian Rizea a mai spus că „aceste imagini vor apărea pe un site, miercuri”.

„Coldea este alimentat permanent cu informații, are informații”, pentru că „oamenii lui” i le dau, „din loialitate”, a subliniat fostul deputat.

Cristian Rizea spune că Florian Coldea apare din ce în ce mai des public pentru că „acum este trecut în rezervă, își trăiește viața (...), să fumeze un trabuc, sa stea liniștit la un restaurant de lux. E și un tupeu pe care-l are când se afișează cu oameni din sistemul medical, pentru că toți connaisseurii știu că el trage sforile”.

„Are o vilă luată de 6 milioane de euro pe numele lui Bogdan Naidoni, acest domn a fost sustinut, bugetar și el, director general la Transtel mulți ani, inclusiv sub mandatul lui Constantin Niță, ministru la Energie. Acest Bogdan Neidoni s-a retras la Monaco cu familia, acolo vine Coldea, inclusiv pe iahtul lui Alin Niculaie, un alt miliardar român de carton. A evoluat la un nivel ridicat, prin contracte cu bani publici, prin acea firmă Oscar Downstream, de furnizare de combustibili la nivel național. Ce cifră de afaceri cu un miliard de euro pe an, mai arătați-mi o firmă cu așa o cifră de afaceri fără protecție?!”, a mai adaugat Rizea.

Rizea: „Florian Coldea este intangibil pentru că deține secrete despre oameni importanți

„Ar trebui să răspundă în fața unui tribunal militar pentru multe, multe abuzuri, dar nu o să-l vedeți niciodată. Deținând aceste secrete despre oameni importanți, este intangibil. (...) Ce spunea Elena Udrea s-a adeverit, pentru că eu știu și de la George Maior”, a mai spus Cristian Rizea, marți, la Realitatea PLUS.

Rizea, despre ce a discutat Coldea la botezul din Herăstrău - Implicarea totală în achizițiile din sistemul medical

„Pot să vă spun, chiar dacă-s la Chișinău, că Florian Coldea a avut discuții foarte lungi la acel eveniment. Persoana de lângă el este medicul chirurg Vlad Brașoveanu, care prestează și la spitale particulare, la Spitalul Fundeni. (...) O somitate în domeniu, fiind un chirurg renumit. (...) Subiectele discuției au fost achizițiile din zona medicală, cu care Coldea ne-a obișnuit în ultimii ani, firmele prin interpuși ale lui Coldea”, a dezvăluit Cristian Rizea, la Realitatea PLUS, adăugând că „este absolută implicarea lui in bugetul Ministerului Sănătății și căpușarea acelui buget, a celui care se află în spatele acelor achizitii, a celui care este Florian Coldea. Acolo sunt cei mai buni bani, de aceea România nu o să aibă un sistem de sănătate bine pus la punct. Niciodată nu o să ajungem, atât timp cât există un sistem ocult care încă îl mai gestionează”.

„V-am povestit de ce a facut Nicolae Băncioiu in mandatul său. Voi reveni, și la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu, pentru că și eu am fost implicat in anumite opreratiuni de genul asta. Și la un moment dat, Bănicioiu m-a chemat, în biroul alăturat al ministrului, <<vezi că SRI e băgat... >>(...) <<Nu te mai duce acolo cș e băgat Coldea>>. El îmi spunea acele lucruri. Pe acel mandat la Ministerul Sănătății cunosc foarte multe lucruri. Eram foarte bun prieten cu Nicu Bănicioiu, eram prietenul lui. Am fost cel care l-a sustinut la inceput,, apoi s-a descurcat, desigur”, a mai dezvăluit Cristian Rizea, marți, în emisiunea „Deschide lumea”, la Realitatea PLUS.