Victima, Diana, o tânără de 25 de ani din comuna Vadu Pașii, a fost ucisă de fostul partener în locuința acestuia din satul Dâmbroca. Cei doi aveau împreună un copil de doar doi ani. Femeia venise la fostul soț pentru a discuta despre custodia copilului. Plecase anterior să muncească pe litoral, încercând să își crească singură băiețelul.

În ziua de 22 iulie 2024, Diana a ajuns la locuința bărbatului însoțită de bunica și mătușa ei. La un moment dat, cei doi s-au retras în spatele casei pentru a vorbi, chiar în apropierea copilului. Atunci, bărbatul a atacat-o cu un topor, lovind-o repetat în zona capului și a gâtului, iar tânăra a murit pe loc.

Sentință redusă în apel

Având în vedere gravitatea faptei, Tribunalul Buzău l-a condamnat pe Bogdan Catrinoiu la 29 de ani de închisoare și la plata unor despăgubiri morale de peste 100.000 de euro către familia victimei. Decizia a fost însă atacată, iar Curtea de Apel Ploiești a hotărât reducerea pedepsei cu 9 ani. Sentința finală este de 20 de ani de închisoare, în timp ce despăgubirile au rămas neschimbate.

La momentul condamnării inițiale, pedeapsa de 29 de ani fusese una dintre cele mai mari pronunțate de Tribunalul Buzău în ultimii ani. Aceasta o depășea inclusiv pe cea primită de Cosmin Dan, tânărul condamnat în 2019 pentru incendierea fostei iubite, care a primit 24 de ani de închisoare și a executat deja o parte din pedeapsă, conform presei locale.