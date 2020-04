Comisia Europeană nu cedează presiunilor Chinei

Comisia Europeana a fost intens criticata in ultimele zile dupa ce in presa au ajuns informatii privind continutul unui raport foarte dur referitor la acte de dezinformare comise de tari precum China. Ulterior, mai multe surse citate de mass media au sustinut ca ambasada Chinei la Bruxelles a facut presiuni asupra Comisiei Europene sa indulceasca limbajul raportului si chiar sa scoata anumite date concrete iar in final documentul prezentat public a avut un limbaj mai bland decat reiesea din pasajele prezentate initial in presa, conform RRA. Astazi, Peter Stano, purtator de cuvant pentru afaceri externe a negat ca executivul european ar fi cedat la presiunile Chinei.



”Realitatea este ca e vorba despre doua rapoarte, unul menit utilizarii interne institutionale si un altul pregatit independent de primul si destinat publicului. Acesta a fost realizat pe baza unor proceduri si deliberari complet diferite, fara nicio interferenta din exterior.

Raportul publicat vinerea trecuta a fost in concordanta cu tot ce am facut pana acum in materie de combatere a dezinformarii.