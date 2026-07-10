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Cetățean croat, găsit decedat într-o parcare din apropierea festivalului „Beach, Please!”: motivul pentru care venise în România

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:15

Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi seară într-o parcare din apropierea locului unde se desfășoară festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Bărbatul se afla în autoturismul personal și venise în România împreună cu fiul său pentru a participa la eveniment.

Potrivit surselor medicale citate de Mediafax, bărbatul ar fi suferit un stop cardiac. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Incidentul s-a produs într-o zonă de parcare situată în afara perimetrului festivalului.

Fiul minor a fost preluat de autorități

Cetățeanul croat venise în România împreună cu fiul său minor pentru a participa la festival. După producerea incidentului, adolescentul a fost preluat de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Imigrări Constanța.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Reacția organizatorilor

Organizatorii festivalului „Beach, Please!” au confirmat incidentul și au transmis că echipele medicale au intervenit imediat după ce bărbatului i s-a făcut rău în autoturismul său, aflat în parcarea din exteriorul festivalului.

Reprezentanții evenimentului au precizat că, în pofida eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul nu a mai putut fi salvat și au transmis condoleanțe familiei, menționând că oferă sprijin și colaborează cu autoritățile în gestionarea situației.

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