Cetățean croat, găsit decedat într-o parcare din apropierea festivalului „Beach, Please!”: motivul pentru care venise în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:15

Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi seară într-o parcare din apropierea locului unde se desfășoară festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Bărbatul se afla în autoturismul personal și venise în România împreună cu fiul său pentru a participa la eveniment.

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