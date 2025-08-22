Castraveții murați sunt castraveți conservați în saramură. Dacă îți este poftă de ei, asta poate însemna că ai un nivel scăzut de sodiu, ești deshidratat sau treci prin schimbări hormonale ori de stres. Corpul tău îți poate semnala că are nevoie de echilibru.

Ești deshidratat

Când ești deshidratat, poți simți poftă de alimente sărate, precum castraveții murați. Deshidratarea apare atunci când corpul tău pierde mai multă apă prin transpirație, urinare sau vărsături, decât primește. Acest lucru creează un dezechilibru al electroliților, iar corpul tău poate cere sare pentru a corecta nivelul de sodiu.

Pofta de castraveți murați poate indica deshidratare. Foto: Shutterstock.

Unele cercetări sugerează că atunci când îți este sete, ai putea pofti la alimente sărate. Dacă observi că îți vine adesea pofta de castraveți murați, bea mai întâi un pahar de apă pentru a vedea dacă, de fapt, corpul tău are nevoie de lichide.

Hormonii tăi fluctuează

Nivelurile hormonale influențează poftele alimentare, iar unele te pot face să poftești la alimente sărate, precum castraveții murați. Pofta de castraveți murați este binecunoscută în sarcină. Se estimează că între 50% și 90% dintre femeile însărcinate au pofte alimentare, cel mai adesea în al doilea trimestru. Aceasta poate fi o reacție la grețurile matinale din primul trimestru.

De asemenea, este posibil să îți fie poftă de castraveți murați înainte de menstruație. Sindromul premenstrual poate include pofta de sare în săptămâna cu menstruația, sau cele două dinainte.

Ai o deficiență de sodiu

Sodiul este un electrolit esențial pentru supraviețuire. Majoritatea oamenilor consumă mai mult sodiu decât au nevoie, dar, în cazuri rare, o deficiență de sodiu poate apărea din cauza unor probleme de sănătate.

Un nivel scăzut de sodiu în sânge (hiponatremie) poate determina creierul să îți transmită pofta de alimente sărate.

Poți avea o migrenă

Dacă ești predispus la migrene, e posibil să simți poftă de sare chiar înainte să te lovească durerea de cap. Studiile arată că pofta de alimente sărate poate fi un simptom premergător migrenei.

Dacă observi că îți vine pofta de castraveți murați înainte de o migrenă, vorbește cu medicul tău. Există medicamente care pot preveni apariția migrenelor.

Ești stresat

Stresul emoțional determină glandele suprarenale să elibereze cortizol (hormonul stresului). Cortizolul stimulează eliberarea altor hormoni care îți pot influența foamea și îți pot provoca pofte de alimente sărate sau dulci.

Evenimentele stresante pot să te facă să cauți mâncăruri de confort. Dacă te trezești că întinzi mâna după castraveți murați când ești stresat, încearcă tehnici de gestionare a stresului, cum ar fi respirația profundă sau yoga.

Ești obosit

Oboseala și lipsa de somn pot declanșa pofte de alimente bogate în calorii. Persoanele care dorm puțin tind să poftească la alimente sărate, dulci sau grase. De asemenea, este posibil să îți fie poftă de sare și atunci când te plictisești.

Ai o afecțiune cronică

Dacă îți este poftă zilnic de castraveți murați și alte alimente bogate în sodiu, acest lucru ar putea indica o afecțiune cronică ce influențează modul în care corpul reglează nivelul de sodiu. Deși este o cauză rară, există câteva boli genetice asociate, scrie Clicksanatate