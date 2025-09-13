Ce ai de făcut dacă găsești o verighetă pierdută, conform superstițiilor

Ce ai de făcut dacă găsești o verighetă pierdută, conform superstițiilor
Ce ai de făcut dacă găsești o verighetă pierdută, conform superstițiilor

Sunt numeroase situațiile în care poți găsi o verighetă pierdută, rătăcită, uitată de ani de zile prin cine știe ce cutie în podul bunicilor. Verigheta nu este un inel oarecare. Indiferent că este din aur, din argint sau chiar din oțel, o verighetă rătăcită trezește imediat o mulțime de întrebări și de emoții.

Ce spun superstițiile despre verighete

Pe bună dreptate, una dintre cele mai cunoscute superstiții despre verighete spune că trebuie să avem mare grijă de ea, să nu o scoatem niciodată de pe deget și să nu o pierdem. Neglijența ne poate costa foarte scump.

Se crede că cine pierde verigheta riscă să își piardă și căsnicia, să piardă dragostea și încrederea persoanei iubite și să ajungă la divorț în cel mult un an de zile.

Dacă ești văduvă sau văduv și pierzi verigheta soțului decedat, vorbe vechi din popor spun că vei avea parte de multă nefericire și de necazuri, pentru că sufletul celui răposat nu se va împăca niciodată cu pierderea verighetei.

Sunt persoane mai superstițioase care, dacă găsesc aur pe jos, nici nu se ating de el. Se presupune că el se încarcă de necazul, obida și blestemele celui care l-a pierdut. Dacă îl atingi, riști să le iei asupra ta și să ai o mulțime de ghinioane, scrie Libertatea Pentru Femei.

Ce trebuie să faci pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiceiul de la care nu trebuie să se abată niciun creștin