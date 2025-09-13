Ce spun superstițiile despre verighete

Pe bună dreptate, una dintre cele mai cunoscute superstiții despre verighete spune că trebuie să avem mare grijă de ea, să nu o scoatem niciodată de pe deget și să nu o pierdem. Neglijența ne poate costa foarte scump.

Se crede că cine pierde verigheta riscă să își piardă și căsnicia, să piardă dragostea și încrederea persoanei iubite și să ajungă la divorț în cel mult un an de zile.

Dacă ești văduvă sau văduv și pierzi verigheta soțului decedat, vorbe vechi din popor spun că vei avea parte de multă nefericire și de necazuri, pentru că sufletul celui răposat nu se va împăca niciodată cu pierderea verighetei.

Sunt persoane mai superstițioase care, dacă găsesc aur pe jos, nici nu se ating de el. Se presupune că el se încarcă de necazul, obida și blestemele celui care l-a pierdut. Dacă îl atingi, riști să le iei asupra ta și să ai o mulțime de ghinioane, scrie Libertatea Pentru Femei.