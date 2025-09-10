Asociația Camerelor de Comerț Balcanice a fost înființată în anul 1994, la inițiativa Camerei Naționale a României, ceilalți membri fondatori fiind: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România, Turcia, Iugoslavia (acum Serbia și Muntenegru), la care s-au mai adăugat Cipru, în 1996, și Bosnia Herțegovina, în 2001.

„CCIR a obținut rezultate internaționale notabile, dacă ne referim numai la primele zece zile ale lunii septembrie, atât la Melbourne, unde a preluat un nou mandat în cadrul World Chambers Federation, cât și astăzi la preluarea președinției Asociației Camerelor de Comerț Balcanice”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban. „Din păcate, aceste rezultate concrete pentru poziționarea României pe scena economică internațională nu sunt apreciate de decidenții politici din țara noastră. În timp ce Camera Națională reușește să consolideze influența României în organizațiile economice globale, lipsa de susținere din partea factorilor politici ne limitează potențialul de a transforma aceste oportunități în beneficii concrete pentru mediul de afaceri românesc. România poate deveni centrul de convergență pentru investițiile și cooperarea economică în regiunea balcanică, dar are nevoie de o viziune politică coerentă care să susțină diplomația economică pe care CCIR o desfășoară la nivel internațional. În acest mandat, ne propunem să transformăm Asociațiea Camerelor de Comerț Balcanice într-o platformă strategică pentru accelerarea integrării economice balcanice, valorificând poziția de forță economică dominantă din regiune și, totodată; statutul de „poartă de acces” către piețele europene prin Portul Constanța”, a mai adăugat dl Mihai Daraban.