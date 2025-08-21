Cât de des trebuie să faci baie la pisici. Cum să îți mentii curat animalul de companie

Pisicile au nevoie să fie spălate și cu sigurantă toți stăpânii de animale de companie își adresează această întrebare. Iată ce spun specialiștii!

In primul rand, conteaza foarte mult daca pisica ta sta pe afara sau doar in casa, pentru ca daca obisnuieste sa umble prin curte atunci cu siguranta trebuie sa o speli mai des decat una care sta doar la interior.

Totodata, este important si daca pisica ta are parul lung sau scurt, deoarece animalele cu par lung au nevoie de bai mai dese. Chiar si pisicile fara par au nevoie de o baie din cand in cand.

Daca pisica ta este una activa, atunci cu siguranta trebuie sa o speli mai des pentru ca se va murdari si mai repede. Pisicile care au probleme de piele sau capuse ori purici vor avea nevoie de asemenea de bai mai dese.

De regula, pisica se spala o data pe luna sau o data la doua luni, insa trebuie sa iei in considerare si tot ce am spus mai sus. Totusi, daca pisica ta este murdara sau miroase urat, atunci cu siguranta este timpul pentru o baie, fara nicio discutie, scrie cumsa.ro

