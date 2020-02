Castigatori Oscar 2020 - Trailerul filmului "Parasite" - marele castigator

Oscar 2020 - Membrii familiei lui Ki-Taek au o relatie apropiata, dar toti patru sunt someri. Intr-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de catre prietenul sau, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator si bine platit de o familie bogata. In speranta unui venit constant pentru familia sa, Ki-woo se indreapta spre casa familiei Park pentru un interviu. Ajuns acolo, o intalneste pe Yeon-kyo, frumoasa mostenitoare a acestui imperiu. In urma acestei prime intalniri intre doua familii si doua lumi total opuse, membrii lor se trezesc in mijlocul unor situatii incontrolabile.

Oscar 2020 - Parazit este o comedie neagra cu accente de thriller ce descrie violenta generata de inegalitatile sociale. Puteti vedea trailerul filmului mai jos in articol: