Somnul nu depinde doar de numărul de ore petrecute în pat, ci și de condițiile mediului înconjurător. O cameră prea caldă poate perturba procesul de relaxare și recuperare al organismului, subliniază specialistul. Cercetările internaționale indică faptul că temperatura optimă pentru dormit se situează între 18 și 20 de grade Celsius. Organizația Mondială a Sănătății recomandă chiar 18 grade pentru persoanele care dorm îmbrăcate lejer. Alte studii susțin un interval ușor mai larg, între 15 și 19 grade, toate concluzionând că răcoarea favorizează somnul profund.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a explicat Vlad Ciurea în cadrul unei emisiuni, portivit sursei.

Când temperatura din dormitor depășește 24 de grade Celsius, somnul devine mai agitat, apar treziri repetate, iar senzația de oboseală se accentuează dimineața. În schimb, o cameră ușor răcoroasă sprijină reglarea naturală a temperaturii corpului, semnalând creierului că este timpul pentru odihnă.

Specialiștii avertizează însă că extremele nu sunt recomandate. Dacă temperatura scade prea mult, organismul depune efort suplimentar pentru a se încălzi, ceea ce poate perturba odihna.

Soluția este un echilibru: un dormitor bine ventilat, cu temperatură constantă și lenjerie adaptată anotimpului, pentru un somn odihnitor și sănătos.