Caniculă și cod portocaliu în România, până la 40 de grade Celsius: ce județe sunt vizate și când vin furtunile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 10:26

Valul de căldură se intensifică vineri, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius, și va afecta aproape toată țara în weekend. Canicula va persista sâmbătă, însă cu o intensitate mai redusă, iar duminică se va restrânge către sudul și sud-estul României.

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