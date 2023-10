Marcel Ciolacu este de părere că situația în care elevi de nota 1.00 au primit bursă se merit este inadmisibilă.

„Am văzut situația total anormală prin care s-a ajuns ca elevii de nota 2 să primească burse de merit! Așa ceva este inadmisibil! Am discutat cu doamna ministru Deca și cu sindicatele. Și aștept cât mai repede o soluție prin care bursa de merit să reflecte performanța școlară”, a declarat Ciolacu.

La Sibiu vor primi burse de merit elevi cu mediile 1,59 și 1,85. În acest an școlar, în Sibiu, se vor acorda 26.615 burse de merit, informează Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Sibiul are, în total, patru medii sub cinci, în baza cărora elevii vor primi burse de merit, cea mai mică dintre acestea fiind 1,59, potrivit publicației Turnul Sfatului.