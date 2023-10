Ministerul Educației a solicitat Inspectoratelor școlare ca până luni să transmită situația pentru fiecare tip de bursă, iar pentru bursele de merit, cer o defalcare pe tranșe de medii. Datele vor fi folosite pentru modificările unor prevederi.

Secretarul de stat Florin Lixandru, a spus că prevederile din legea învățământului referitoare la acordarea burselor de merit au condus la „anomalii” și vor fi remediate print-o ordonanță de urgență sau printr-o inițiativă parlamentară.

„Am discutat la nivelul conducerii ministerului şi acest lucru poate fi remediat doar prin modificarea legii. Legea poate fi modificată printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară. (…) Noi am solicitat din teritoriu o statistică pe fiecare categorie de bursă, pe fiecare criteriu, să vedem care este numărul de beneficiari şi, în funcţie de ce vom constata aici, vom propune măsuri de remediere. (…) Suntem în analiză, la acest moment colectăm datele din teritoriu. Până luni am dat termen de raportare Inspectoratelor şcolare, inclusiv la bursele de merit am cerut o defalcare a acestora pe tranşe de medii să vedem până la ce medie practic s-a putut obţine bursă de merit. (…) Legea este aprobată de Parlament. Noi nu facem decât să punem în practică ceea ce este scris în lege pentru că metodologia de acordare a burselor şcolare nu face altceva decât să transpună în practică ceea ce este prevăzut în lege”, a informat secretarul de stat.

Marcel Boloş, despre deficitul bugetar: „Ţinta pe care o urmărim e 5,5% din PIB. E nevoie de controlul strict al cheltuielilor”

Oficialul de la Ministerul Educației a declarat că prevederile actuale ale legii învățământului preuniversitar a permis ca bursele de merit să fie acordate chiar și elevilor din clasa a IX-a care au avut note mici la Evaluarea națională, sau care nici măcar nu au susținut examenul de la sfârșitul clasei a VIII-a.

„Această anomalie care a apărut cu medii sub 5 pentru bursa de merit – este vorba de elevii din clasa a IX-a, în special elevii de la învăţământul profesional, care au fost admişi chiar şi fără Evaluarea naţională. Practic, criteriul de ierarhizare pentru bursa de merit la clasa a IX-a este media de admitere. (…) Sunt clase în special în învăţământul profesional unde au fost admişi toţi elevii indiferent de medie, au fost ierarhizaţi după această medie şi au fost admişi, iar prin aplicarea procentului este posibil ca elevi cu medii sub cinci să beneficieze de burse de merit pentru că aşa prevede legea. Probabil că vom avea şi situaţii în care au fost admişi elevi la profesională fără Evaluarea naţională, pentru că, nefiind obligatorie Evaluarea naţională, ei au participat … Cei care nu au susţinut Evaluarea naţională au putut fi admişi la învăţământul profesional în limita locurilor disponibile. (…) Întâi intră în calcul cei care au susţinut Evaluarea naţională”.

UE confirmă: România, printre țările cu cea mai mare creștere a prețurilor la electricitate pentru consumatorii casnici

În legea 198/2023, articolul 108, bursele de merit sunt prevăzute ca fiind destinate pentru primii 30% dintre elevii din fiecare clasă de gimnaziu sau liceu, fără a se preciza o notă minimă.

„Aplicând acest procent situaţia diferă de la o clasă la alta. La o clasă pot să am burse de merit până la media 9,50, pentru că noi am prevăzut în metodologie că, în urma aplicării acestui procent dacă rămân elevii cu medii peste 9,50 inclusiv în afara procentului de 30%, lista se va extinde, astfel încât să fie cuprinşi toţi elevii care au cel puţin media generală pe anul şcolar trecut de 9,50. Vom avea şi anumite colective de elevi, anumite clase unde ultima medie poate să fie sub 9,50, poate să fie 8,7, depinde care este nivelul fiecărei clase”, a declarat Florian Lixandru.

Cum s-a ajuns într-o astfel de situație

Potrivit INSTRUCȚIUNILOR nr. 31.027/26.09.2023 referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional, în limita a 30% din numărul de elevi.

În baza acestei reglementări, un elev de la Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești va primi, anul acesta, bursă de merit, pentru media 1,97, potrivit Observator Prahovean.

„Este un elev de la profesională. A intrat cu media 1,97 și s-a încadrat să primească această bursă de merit, potrivit metodologiei – cadru. Avem, la noi în liceu, 46 de elevi care primesc această recompensă în bani. Noi aplicăm legea în forma în care este ea, indiferent de cât de normală sau nu este o astfel de situație”, a precizat directorul liceului.

Și în județul Sibiu au fost semnalate 2 cazuri de bursă de merit pentru elevi care au medii sub 2. Potrivit jurnaliștilor de la turnulsfatului.ro, 1,59 este cea mai mică medie din județul Sibiu pentru care se acordă bursa de merit. Tot în Sibiu mai sunt alți elevi cu medii sub cinci care vor primi o astfel de bursă, mai scrie publicația.

„Burse de merit cu medii sub 5 apar doar la clasa a IX-a unde se ia în discuție media de admitere în liceu sau în învățământul profesional, media calculată doar la elevii care au susținut Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a și au ocupat un loc prin repartizare computerizată sau repartizare în învățământul profesional”, au explicat reprezentanții ISJ Sibiu, potrivit sursei citate.

Semnal de alarmă de la INSP: Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu aproape 9% în doar o săptămână