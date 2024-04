„Sebastian Burduja şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. În sfârşit, Bucureştiul are o soluţie liberală pentru Primăria Generală, PNL era dator să aibă un candidat, iar Sebastian este cea mai bună opţiune! Are un plan clar pentru Bucureşti şi soluţii pentru probleme. Are studii de excepţie, Stanford şi Harvard, este specializat pe dezvoltare urbană, are avantajul tinereţii, o pregătire profesională şi politică fără cusur. Este de departe cea mai bună opţiune pentru vot pe 9 iunie!”, a scris Stroe, sâmbătă pe Facebook.

Liberalul care conduce filiala PNL Sector 4 a adăugat că Burduja „vrea un Bucureşti sigur, conectat, digitalizat, verde, un Bucureşti în care să ne găsim identitatea” şi l-a asigurat că organizaţia sa de sector se va mobiliza exemplar pentru a îl susţine în această competiţie pentru Primăria Capitalei.

„Vrea un Bucureşti în care locuitorii să nu-şi mai trimită copiii cu teamă la şcoală de teama drogurilor, să nu-şi mai piardă timpul în trafic. Şi mai ales, nu se teme de nimic, în această cursă electorală cu patru candidaţi! Noi, PNL Bucureşti, avem un plan, avem echipă, energie, şi venim la Primăria Generală! Tianu este prietenul meu, îl cunosc foarte bine, munceşte foarte mult, are o energie fantastică, şi-a făcut intrarea la PMB într-un mod non-conformist: a venit pe motocicletă la lansarea candidaturii. Nu vrea să pară altceva decât este şi cred că trebuie să apreciem autenticitatea lui. Tianu, PNL Sector 4 se va mobiliza exemplar pentru a te susţine în această cursă! Suntem alături de tine! Mult succes!”, a conchis Stroe.