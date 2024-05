DIALOG HALUCINANT ÎNTRE JUDECĂTOAREA SFIDĂTOARE ȘI TATĂL LUI SEBI



Tatăl lui Sebi: Ne-a distrus ca familie, nu mai e familia care era. Din ziua accidentului noi nu mai suntem ce am fost, suntem oameni terminați.

Judecătoarea: Are o soră?

Tatăl lui Sebi: Are, doar ce v-am spus ca are o soră. S-a schimbat starea de sănătate atât a mea, cât și a soției mele și a surorii lui.

Judecătoarea: Ce ați făcut de sărbători?

Tatăl lui Sebi: Petreceam mereu sărbătorile împreună. Anul acesta le-am făcut la cimitir.

Judecătoarea: Cum apreciați starea familiei?

Tatăl lui Sebi: Ne ferim unul de celalalt ca să nu vedem suferinta. Ma duc la Sebi și plâng.

Judecătoarea: Cum a fost afectata sora victimei?

Tatăl lui Sebi: Erau doi frați uniți si ii simte lipsa.

Judecătoarea: Sora victimei a dobândit temeri?

Tatăl lui Sebi: Acum trebuie să o ducem și să o aducem la școală. Trebuie sa stea cineva cu ea, nu stă singură în casă fata mea.

Judecătoarea: Ce cheltuieli ați avut cu înmormântarea?

Tatăl lui Sebi: Totul a fost peste 30.000 lei.



SURSA: Stenograme din procesul dosarului 2 Mai

La ieșirea din sala de judecată, tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre tinerii uciși de beizadeaua drogată, a spus că nu mai are încredere că i se va face dreptate.



"Nu mai am încredere în această judecătoare. Am venit, pur și simplu, că a trebuit să venim, vrem să vedem ce se întâmplă și vrem să facem apel cât mai repede. Cred că va judeca de frică, la cât s-au întâmplat", a mărturisit acesta.

În cele din urmă, s-a decis să aibă loc un nou termen de judecată pe data de 23 mai, când va fi audiat și tatăl Robertei care nu a putut fi prezent în sala de judecată. De data viitoare însă s-a decis ca Vlad Pascu să participe și el fizic la proces.