Acestea sunt imaginile suprinse de camerele de supraveghere ale unei pensiuni, care au băgat spaima în localnicii din Baia de Fier. Deși este stațiune turistică, ursoaica și puiul ei s-au plimbat nestingheriți ziua în amiaza mare.

"A venit Jandarmeria, Politia, ISU, dar pana la venirea acestora ursoaica cu puiu a disparut, nu a mai fost de gasit.

S-au intreprins masuri de patrulare a Politiei Locale in zona. De asemenea, si noaptea Politia Locala a circulat si circula in fiecare luna in localitate", a declarat Dumitru Turbaceanu, primarul localității Baia de Fier.

Autoritățile au trimis mesaje de avertizare de tip RO-Alert și sfătuiesc oamenii dacă văd animalele să se îndepărteze, să nu încerce să le hrănească sau să se fotografieze și să sune de urgență la 112.