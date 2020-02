Brad Pitt - Oscar 2020 - Primul premiu din cariera actorului. VIDEO cu discursul

Oscar 2020 - Este pentru prima oara cand Brad Pitt reuseste sa castige un Oscar in intreaga sa cariera de actor. El a primit premiul Oscar pentru rolul secundar din Once Upon A Time in Hollywood. El a mai fost nominalizat in trecut de doua ori la Oscar ca regizor si a reusit sa castige o data premiul. E considerat unul dintre cei mai atragatori barbat si de-a lungul timpului s-a bucurat de o atentie substantiala din partea mass-media.

Brad Pitt - Oscar 2020 - Actorul a devenit celebru in special la mijlocul anilor 1990 atunci cand a jucat cateva roluri principale in filme cunoscute precum Interviu cu un vampir, Seven sau 12 Monkeys. Printre altele, actorul de Oscar mai e cunoscut si pentru mariajul sau cu Angelina Jolie intre anii 2014 si 2016 dar si cu o alta casatorie cu o vedeta de la Hollywood, Jennifer Aniston, intre anii 2000 si 2005.