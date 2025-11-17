Potrivit documentului obținut pe surse, coaliția de guvernare pregătește mai multe măsuri într-o ordonanță de urgență ce va fi adoptată cel mai probabil în perioada următoare și în primul rând vorbim despre cumulul pensie-salariu ce va fi interzis la stat.

Concret, proiectul prevede că pensionarii care vor să rămână angajați vor putea să facă acest lucru până la vârsta de 70 de ani, însă vor fi nevoiți să renunțe la 85% din pensie și legea în forma în care este pregătită acum s-ar aplica pentru toate categoriile de pensionari.

Sunt câteva excepții în această ordonanță, precum persoanele alese în funcții publice. Există posibilitatea de a exista și alte excepții pentru că, în sistemul medical, după cum spuneau reprezentanții, nu ar fi benefică o astfel de măsură. De asemenea, prin această ordonanță, coaliția și-ar dori să interzică și detașările în instituțiile publice.