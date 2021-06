Potrivit poliției, atacul a avut loc într-un supermarket Publix din municipalitatea Royal Palm Beach, la 130 kilometri nord de Miami.

”La sosirea lor, agenţii au găsit trei indivizi decedaţi din cauza rănilor prin împuşcare, un bărbat adult, o femeie adultă şi un copil. Atacatorul se află printre persoanele decedate”, a transmis poliția, fără a da alte detalii despre persoana care a deschis focul.

Forţele de ordine au izolat zona.

Publix shooting at Royal Palm Beach shopping plaza: PBSO said 3 dead. Deaths included a man, a woman and a child. https://t.co/ykDuufzK4D @rachida_harper