Arctic își închide fabrica din cauza coronavirus: angajații intră în șomaj tehnic

Alertă la fabrica de frigidere Arctic din Găești, Dâmbovița! Cu 31 de persoane confirmate în această după-amiază și alte 32 în curusul dimineții, plus cele trei persoane infectate despre care am aflat în ultimele două săptămâni, numărul angajaților infectați a ajuns la 66. În plus, aproximativ 500 de salariați ai fabricii sunt trmisi în izolare la domiciliu si asteapta rezultatele testărilor. DSP Dâmbovița a decis închiderea parțiala a fabricii, o ancheta epidemiologica de amploare fiind dispusa în tot județul, informeaza realitateadedambovita.net.

La fabrica din Gaesti s-au confirmat 66 de cazuri de Covid-19, in urma unei proceduri de testare initiata de compania Arctic, dupa primul caz raportat pe data de 7 mai. Arctic a luat decizia de a inchide fabrica, cu efect imediat. Toti cei confirmati pozitiv sunt asimptomatici si sunt spitalizati, sub atenta monitorizare a autoritatilor medicale locale. Liniile de lazi frigorifice vor incepe productia pe data de 2 iunie, iar liniile de frigidere pe data de 25 mai. Intre timp, fabrica va trece printr-un program intens de dezinfectie. Toti angajatii fabricii din Gaesti vor intra in somaj tehnic pentru intreaga perioada in care liniile de productie raman inchise, iar diferenta pana la salariul net corespunzator fiecarei pozitii va fi acoperita de Arctic. Angajatii care au intrat in contact cu persoanele afectate au fost informati si sunt in prezent in autoizolare pentru a reduce raspandirea virusului. Compania Arctic continua sa monitorizeze situatia si evolutia cazurilor confirmate si respecta toate recomandarile oficiale facute de autoritatile locale de sanatate din Romania.