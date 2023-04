"Diseara e un nou interviu cu Elena Udrea. Sun foarte multe adevaruri pe care le stiam. S-au mai spus pe la colturi. Acum insa Elena Udrea spune cu subiect si predicat cum se faceau dosare la comanda, cum se numeau in ministere secretari de stat la comanda Serviciilor si tot asa. Mai garv este faptul ca o serie dintre cei la care se refera se afla si azi in politica, unii dintre ei in spatele partidelor, cum ar fi Emil Boc, dl Videanu, Vasile Blaga. Ei vor sa revina. Acum exista intentia unor fosti lideri PDL de a rupe PNL", a afirmat Anca Alexandrescu intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Binomul Coldea-Kovesi: PLANUL care se coace ]n laboratoarele secrete

"Elena Udrea vorbeste despre binomul Coldea-Kovesi si despre politicienii care ar vrea sa oa aduca pe Kovesi ca si candidat la alegerile prezidentiale din 2024 si cum inca se executa ordine in politica.

Nu avem informatii despre ce s-a discutat (la petrecerea inedita data de fostii lideri ai PDL - n.r.). Niste oameni care au facut politica toata viata lor nu se poate sa nu discute despre asta. Exista zvonuri ca o parte din oamenii din PDL care au facut politica isi doresc sa revina nu neaparat in prim-plan, dar in spatele unora din generatia tanara. Cum e dl Burduja. Dl Videanu e nasul dl Burduja. Dna Anca Boagiu e consilier a lui Hubert Thuma.

E clar ca in perspectiva alegeri din 2024 sunt regrupari, sunt oameni care au acumulat bani foarte multi si pe care DNA nu ii intreaba nimic.

Oamenii ma intreaba daca am intrebat-o pe Elena Udrea cum a facut banii. Da, am intrebat-o. Nici pe dl Videanu, nici pe dl Blaga, nici pe dl Boc nu ii intreaba asta DNA", a mai spus moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel.

Mita de 22 de milioane de euro de la Aeroportul Otopeni și Grupul de la Buzău: dezvăluiri incendiare

"Cred ca ar trebui sa imi schimb numele emisiunii. Nu mai e statul paralel, e chiar la vedere. Uitati-va ca nimeni nu mai are reactie. Daca se intampla in trecut ce se intampla astazi, toata lumea ar fi explodat. Acum toata lumea tace. Mai grav e ca tac autoritatile. Am intrebat-o si pe Elena Udrea. Tot ce s-a intamplat la vremea aceea era stiut de Servicii. De exemplu, dl Grindeanu, care e ministru de 1 an si 4 luni - nu avem dovezi ca au mers banii acolo (banii din mita la Transporturi - n.r.), dar avem dovezi ca se creaza un asa-zis grup de la Buzau. Dl Mindrescu, care e mana dreapta a lui Grindeanu. Acum a aparut si numele lui Felix Rache, care e tot de la Buzau. Pe langa Grupul de la Cluj si de la Salaj iata ca e si Grupul de la Buzau", a aratat jurnalista.

Intrebata de unde apar toate aceste informatii acum, Anca Alexandrescu a raspuns: "Analizand ce s-a intamplat in trecut, e foarte clar ca sunt anumite dosar care apar la fix. Dosarul lui Dorin Cocoas, spre exemplu, sau cel al lui Victor Ponta - e clar ca exista un timming si acest timming e folosit in folosul unora sau al altora. Ceea ce e foarte clar e ca Statul Paralel nu mai e paralel, ci la vedre!"