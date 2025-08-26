Este vorba despre ficat și produsele din ficat precum pateul, alimente extrem de bogate în vitamina A. Însă, deși vitamina A este esențială pentru vedere, imunitate și regenerarea celulară, excesul poate fi periculos, în special pentru densitatea oaselor.



Vitamina A joacă un rol important în organism, însă în cantități mari devine toxică. Când este consumată în exces, în special din suplimente sau alimente concentrate, poate stimula resorbția osoasă și inhiba formarea de țesut osos nou.

Astfel, crește riscul de osteoporoză și fracturi, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

Interacțiunea periculoasă dintre vitamina A și vitamina D

Un alt aspect de luat în calcul este interferența vitaminei A cu vitamina D, un nutrient esențial pentru absorbția calciului și sănătatea oaselor. Un dezechilibru între aceste două vitamine poate reduce eficiența vitaminei D, favorizând fragilizarea sistemului osos.

Conținutul de vitamina A este extrem de ridicat în ficat, depășind adesea cu mult doza zilnică recomandată:

Ficat de vită: 9.000 – 12.000 μg per 100 g

Ficat de pui: 5.000 – 8.000 μg per 100 g

Pate din ficat: 2.000 – 7.000 μg per 100 g (în funcție de rețetă)

Limita superioară admisă pentru adulți este de 3.000 μg/zi. O porție de ficat poate conține de 3-4 ori mai mult decât această limită.

Un studiu publicat de NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) avertizează că:

„Un consum regulat de ficat sau pate poate duce la acumularea excesivă de vitamina A în organism, ceea ce slăbește oasele în timp.”

Autoritățile britanice recomandă ca aceste alimente să nu fie consumate mai mult de o dată pe săptămână și să fie evitate complet în sarcină sau de către femeile care vor să rămână însărcinate, din cauza riscului pentru dezvoltarea fătului.

Cine trebuie să fie cel mai atent?

Femeile aflate la menopauză sau postmenopauză – din cauza riscului crescut de osteoporoză

Persoanele care iau suplimente cu vitamina A sau ulei de pește

Cei cu dietă bogată în alimente de origine animală

Femeile însărcinate sau care planifică o sarcină

Alternativa sigură: vitamina A din plante

Pentru a beneficia de vitamina A fără riscuri, alege surse vegetale bogate în beta-caroten – morcovi, spanac, cartof dulce, dovleac, mango. Corpul transformă beta-carotenul în vitamina A doar în cantitatea necesară, eliminând riscul de supradozaj, potrivit sursei.