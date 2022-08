Statele Unite au anunțat un nou pachet de asistenţă militară suplimentară destinată Ucrainei. Nu lipseşte muniţia pentru sistemele HIMARS. Pentru prima oară, ucrainenii vor primi vehicule anti-mine.

Pachetul mai include 15 drone de supraveghere Scan Eagle, 40 de vehicule MaxxPro MRAP (vehicule protejate împotriva ambuscadelor, rezistente la mine) şi aproximativ 1.000 de rachete antitanc Javelin.

Pachetul este evaluat la 775 de milioane de dolari şi va include, de asemenea, și muniţie suplimentară şi 16 sisteme Howitzer.

Această nouă tranşă de ajutor prevede, de asemenea, trimiterea unor sisteme mobile de tun şi obuze suplimentare compatibile cu armament furnizat de către Regatul Unit, potrivit anunțului Pentagonului.

Cu acest nou ajutor militar american se ajunge la un total de 10,6 miliarde de dolari trimis Ucrainei de la invazia începpută din 24 februarie de Rusia. Ultima oară, SUA au trimis Ucrainei echipamente și arme în valoare de peste 9 miliarde de dolari. Totodată, acesta este al 19-lea pachet pe care Departamentul SUA de Apărare l-a oferit Ucrainei din august 2021, notează CNN.

Președintele ucrainean Zelenski i-a mulțumit președintelui Joe Biden

„Apreciez foarte mult un alt pachet de ajutor militar american în valoare de 775 de milioane de dolari. Mulțumesc, Joe Biden, pentru această decizie! Am mai făcut un pas important pentru a-l învinge pe agresor. Ucraina va fi liberă!”, a transmis Zelenski într-un scurt mesaj postat pe Twitter.

