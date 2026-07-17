Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis. Miruță:”Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”
FOTO: Arhivă
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, revocarea din funcție a comandantului unității militare din Murfatlar, în urma unui control care ar fi scos la iveală mai multe abateri și nereguli.
Citește și
- 13:43Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”
- 12:46Donald Trump: „China a cumpărat alegătorii la alegerile din 2020!”
- 12:40Două blocuri din Pitești, construite ilegal lângă un depozit mare de muniţie. 18 angajaţi MApN, cercetaţi de DNA. Anunțul ministrului Apărării
- 12:17Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News