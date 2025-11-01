Conform declarațiilor unor martori, circulația pe bulevardul Nerva Traian este închisă în continuare. Se circula deviat pe străduțele adiacente în ambele sensuri. Conform martorilor, un autoturism a intrat în stâlpul central dintre benzi. Cei prezenți acolo au declarat că o persoana este decedată, cel mai probabil șoferul autoturismului. La momentul redactării știrii, tramvaiele 19 nu circulă pentru că sinele sunt blocate, iar stâlpul în care a intrat mașina este înclinat.

STB a postat un anunț pe rețeaua X în care anunță accidentul.