Accident în București, la Nerva Traian. Un autoturism a intrat pe liniile de tramvai. Circulația este blocată

Societatea de Transport București anunță un accident pe linia de tramvai numărul 19, în zona Nerva Traian. Din primele informații, se pare că o mașină a derapat și a intrat pe liniile de tramvai. În momentul de față, circulația tramvaielor este blocată. 

Conform declarațiilor unor martori, circulația pe bulevardul Nerva Traian este închisă în continuare. Se circula deviat pe străduțele adiacente în ambele sensuri. Conform martorilor, un autoturism a intrat în stâlpul central dintre benzi. Cei prezenți acolo au declarat că o persoana este decedată, cel mai probabil șoferul autoturismului. La momentul redactării știrii, tramvaiele 19 nu circulă pentru că sinele sunt blocate, iar stâlpul în care a intrat mașina este înclinat.

STB a postat un anunț pe rețeaua X în care anunță accidentul.