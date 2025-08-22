”Astăzi, 22 august a.c., în jurul orei 15:10, o femeie de 66 de ani a condus un autovehicul dinspre localitatea Jebel înspre municipiul Timişoara, iar în localitatea Şag a intrat pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu 2 autoturisme care staţionau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani şi de un bărbat de 41 de ani, unul dintre autoturisme ricoşând într-un alt autoturism care, de asemenea, staţiona la semafor”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma accidentului au rezultat 3 victime, respectiv femeia de 66 de ani, femeia de 68 de ani, conducător auto în primul autovehicul care staţiona la semafor, şi o femeie de 47 de ani pasageră în acelaşi autovehicul.

Toţi conducătorii auto implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.