Chiar în aceste momente salvatorii intervin la Instituttul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală din Balotești, acolo unde ar fi avut loc un accident de muncă.

Din primele informații, este vorba despre un bărbat care ar avea ambele picioare amputate. S-a solicitat și un echipaj de descarcerare. În aceste momente nu se știe care este starea victimei Acolo vor ajunge cel mai probabil și anchetatorii pentru a stabili cum s-a ajuns la această tragedie.

