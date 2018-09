Ritualul de miercuri care îți împlinește și cele mai imposibile dorințe

Femeile evlavioase cred cu tărie că, în urma acestui ritual, care durează 9 zile de miercuri consecutiv, ți se împlinește cea mai arzătoare dintre dorințe.

Este foarte important ca, în cele 9 zile de miercuri, să se țină post, de preferat negru sau aspru, și să se aprindă la biserică 9 lumânări, scrie libertateapentrufemei.ro.



Rugăciune pentru ritualul de miercuri:



"Doamne atotputernice și mult îndurător, îndreapt-ți privirea asupra mea, păcătosul! Te-ai născut om, din Sfânta Fecioară, în peșteră, și ai fost vandut cu treizeci de arginti de ucenicul cel viclean, ca sa ne rascumperi pe noi, pacatosii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, în această sfântă zi de miercuri. Primeste, Doamne, aceasta rugaciune si umilinta mea, ca ma intristez pentru ca Te-am intristat si ma amarasc pentru ca Te-am suparat fara de numar. La Tine, preabunule Mantuitor, am toata nadejdea si cred ca Tu, Care din iubirea catre oameni ai primit sa fii vandut pentru noi, te vei indura si de mine acum, sa ma mantuiesti de chinurile cele de aici si sa ma invrednicesti Imparatiei Tale. Nu Te indeparta de la mine, Doamne, ci ajuta-mi ca in toate sa fac voia Ta si sa nu te mai rastignesc in toate zilele cu faptele mele cele pacatoase, nici sa te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum faceau iudeii cei necredinciosi in timpul Sfintelor Tale Patimi, ci, ca femeia cea pacatoasa, sa-ti spal picioarele cu lacrimile ochilor mei, pentru ca sa ma invrednicesc a auzi si eu din gura Ta cea dulce că-mi sunt iertate păcatele. Amin."