Imagini nemaivăzute cu Michael Jackson, ASCUNSE timp de 34 ani, făcute publice de realitatea.net

Imagine rara cu Michael Jackson, scanata de pe negativul original

Luni, 25 iunie 2018, se împlinesc 9 ani de la decesul lui Michael Jackson. Cu acest prilej, www.realitatea.net face o nouă reverenţă în memoria legendarului cântăreţ şi le oferă cititorilor imagini nepublicate cu superstarul american, realizate în 1984, la un concert din "Victory Tour". Fotografiile au fost scanate direct de pe negativele originale

Michael Jackson a murit în urmă cu 9 ani, dar statutul incontestabil de rege al muzicii pop şi celebritatea lui sporesc. De ce rămâne Michael Jackson o legendă cu un impact fără precedent chiar şi acum? Mai jos sunt doar două argumente, care nu ţin de latura emoţională.

"Rege" la venituri, chiar şi după moarte

În cel mai recent Top Forbes, dat publicităţii în toamna lui 2017, Michael Jackson ocupa, pentru al cincilea an consecutiv, primul loc la categoria "Celebrităţi decedate, cu cele mai mari venituri". Potrivit "Forbes", numele lui Michael Jackson a adunat, în 2017, nu mai puţin de 75 de milioane de dolari.

Michael Jackson a fost urmat în topul vedetelor care fac milioane de dolari şi după moarte de Arnold Palmer, fost jucător de golf, decedat în 2016 (40 de milioane de dolari) şi de Charles Schulz, fost realizator de desene animate, decedat în 2000 (38 de milioane de dolari). Pe locul 4 s-a clasat Elvis Presley, fost actor şi cântăreţ, decedat în 1977 (35 de milioane de dolari).

Afişări spectaculoase pe YouTube

O altă dovadă a faptului că Michael Jackson a rămas "rege" şi la aproape un deceniu după moarte este popularitatea de care se bucură pe YouTube. Până la acest moment, primele trei video-uri cu Michael Jackson protagonist, sortate în funcţie de numărul de afişări, au făcut, cumulat, peste un miliard de afişări.

Astfel, clipul "Thriller", postat pe YouTube acum 8 ani, a adunat până acum 524 de milioane de afişări, urmat de "They Don't Care About Us" (479 de milioane de vizualizări) şi de "Billie Jean" (439 de milioane de vizualizări), iar creşterile sunt spectaculoase, de la un an la altul.

O comparaţie cu altă legendă a muzicii, Elvis Presley, nu ar fi corectă, fiindcă Regele Rock'n'Roll-ului a murit în 1977, iar tehnologia din anii '50-70 este net inferioară celei de după 1980. În plus, din anii '50 şi '60, cei mai glorioşi pentru Elvis Presley, s-au păstrat puţine imagini filmate. Totuşi, o simplă căutare pe YouTube arată că cel mai vizionat clip video cu Elvis Presley este "Jailhouse Rock", dar acesta a adunat numai 120 de milioane de vizualizări în 11 ani, iar ritmul de creştere este inferior "Thriller"-ului lui Michael Jackson.

Imagini rare cu Michael Jackson, publicate de realitatea.net după 34 de ani

Revenind la Michael Jackson, cu prilejul împlinirii a 9 ani de la decesul prematur al cântăreţului, realitatea.net oferă cititorilor mai multe fotografii în premieră cu inegalabilul artist. Imaginile au fost realizate în octombrie 1984, în timpul unui concert din turneul "Victory", susţinut la Chicago, şi nu au mai fost publicate niciodată până acum.

"Victory Tour", desfăşurat în perioada iulie 1984-decembrie 1984 în Statele Unite şi în Canada, a fost ultimul turneu la care a participat trupa "The Jacksons" în formula completă. Peste 2 milioane de oameni au fost prezenţi la cele 55 de concerte, iar încasările au fost formidabile pentru acei ani: 75 de milioane de dolari. Cei mai mulţi oameni veneau pentru a-l vedea pe Michael Jackson, care avea la acel moment 26 de ani.

Un punct de atracţie al concertelor era melodia "Thriller", lansată în noiembrie 1982, care se bucura de un succes colosal. A fost numărul 1 în Top Billboard 200, neîntrerupt, în perioada decembrie 1983-aprilie 1984. Succesul imens al melodiei a dus la realizarea scurt-metrajului horror "Thriller", regizat de John Landis şi lansat în decembrie 1983.

40.000 de oameni au asistat la concertul din 14 octombrie 1984, de la Chicago, de la care site-ul realitatea.net oferă imagini nepublicate, scanate direct de pe negativele originale.

După acest turneu, Michael Jackson, care era la acel moment un superstar, şi-a continuat cariera solo, fără să mai cânte alături de fraţii lui.





Notă: Fotografiile cu Michael Jackson provin din colecţia privată a jurnalistului Cristian Otopeanu





