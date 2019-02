Horoscop 25 februarie 2019. Zodia care va avea parte de o surpriză

Horoscop 25 februarie 2019

Horoscop 25 februarie 2019. O zi minunată pentru următoarele zodii. Se anunță mari surprize!

Horoscop 25 februarie 2019. Berbec

Desi tu ai impresia ca te-ai integrat bine intr-un colectiv foarte pestrit de persoane cu aceleasi interese, azi incep sa apara si primele contradictii, semn ca nu te-ai facut suficient de bine inteles. Nu ridica tonul, nu te certa, pentru ca aceste animozitati sunt semn ca dialogul scartaie pe undeva si e nevoie de o discutie lucida si sincera de fata cu toata lumea. Poate nu ti-ai expus foarte clar opinia si lumea considera ca nu te incadrezi in regulile grupului, dar nu te grabi sa intri in conflict cu nimeni.

Horoscop 25 februarie 2019. Taur

Horoscop 25 februarie 2019. Te afli in compania unei personalitati stralucitoare, care monopolizeaza tata atentia, incat e firesc sa te retragi in banca ta si sa-l privesti in tacere. Simti ca tu nu mai ai nimic de zis in fata sclipirii sale orbitoare si preferi sa asculti ce are de spus si sa-i urmezi exemplul decat sa incerci sa mai faci si tu vreun gest. Oricum, nimeni nu vede pe altcineva decat pe acest personaj aparte, care merita, de data aceasta, toata atentia celor din jur. Incearca sa te conectezi la sursa sa de energie debordanta, pentru ca el poate fi foarte stimulativ pentru cei care-i stau prin preajma.

Horoscop 25 februarie 2019. Gemeni

E o zi extrem de capricioasa: acum toate par sa se miste intr-o viteza uimitoare, acum parca toate au alunecat intr-o zona pasiva si nu se mai petrece nimic. Fii pregatit pentru mari schimbari de toane de la o clipa la alta, pentru ca nu reusesti sa-ti mentii tonusul la acelasi nivel pe parcursul zilei. Starea ta psihica e precum un zigzag, deoarece treci de la plus la minus si inapoi cat ai clipi. Vin vesti atat de contradictorii cu efect bomba, incat e si normal sa ai asemenea manifestari fluctuante.

Horoscop 25 februarie 2019. Rac

Stai pe loc si asteapta cu rabdare cel mai potrivit moment pentru a-ti exprima punctul de vedere. Poate inca mai trebuie sa te informezi, sa te documentezi din surse sigure inainte de a deschide gura, pentru ca, odata exprimata parerea, nu o vei mai putea schimba. Cel mai bine e sa nu te grabesti sa dai azi raspunsuri definitive, sa nu sari la concluzii incomplete sau sa faci declaratii ca litera de lege, ca sa nu regreti aceasta graba.

Horoscop 25 februarie 2019. Leu

Priveşte în jurul tău şi descoperă ce largă e lumea! Nu eşti singur în acest univers şi, mai ales, ai un rol major în viaţa celor pe care îi ai alături. Viaţa e un continuu schimb de idei, de energii, de daruri, ca atare bucură-te de ceea ce primeşti de la ceilalţi şi oferă şi tu înapoi înzecit. E imposibil doar să dai, sigur primeşti şi tu în aceeaşi măsură! Fiecare cadou pe care îl dai poate clădi o lume mai bună, deci nu te opri din procesul dăruirii. Altruismul tău atrage alături de tine ca un magnet pe alţii care au şi ei ceva de oferit, căci schimbul de daruri e sincer!

Horoscop 25 februarie 2019. Fecioară

Horoscop 25 februarie 2019. Succes e cuvântul de ordine în tot ce se petrece azi în jurul tău, fie că eşti simplu participant la sărbătoarea altora, fie că tu eşti actor principal într-o reuşită de zile mari. E loc de petrecere, chiar, şi aduni lumea în preajma ta pentru o zi de milioane, generatoare de zâmbete, de felicitări, de laude, de distracţie. Dacă altul e în centrul atenţiei azi, ca cel care transmite lumii o veste minunată, fii darnic în vorbe bune, în complimente, descoperind ce miracole face o apreciere sinceră.

Horoscop 25 februarie 2019. Balanță

E aer de sărbătoare în jurul tău, de parcă se pregătesc evenimente măreţe! Intri într-o etapă nouă a vieţii tale, pe un nivel superior, ce implică, pe de o parte, curajul schimbării, şi pe de altă parte, asumarea de noi responsabilităţi. Îţi dai seama că nu e un moment oarecare, deci fii pregătit să închizi o poartă în urma ta, pentru a urca la etajul următor. Eşti în plin proces de dezvoltare, de creştere, de ascensiune, iar acum eşti abia la începutul unui nou nivel, dar ceea ce se prefigurează la orizont e motiv de maximă bucurie. Zâmbeşte, celebrează bucuria cu cei din jur, şi mai ales fii tu exemplul de urmat pentru cei care încă îşi mai caută nesiguri calea.

Horoscop 25 februarie 2019. Scorpion

Chiar dacă ai fi tentat să spui că eşti prins într-un punct mort de la care nimic nu se mai mişcă, vei vedea că zicala aceea cu toate la timpul lor se potriveşte de minune situaţiei de faţă. Da, poate acum stai pe loc., dar e doar o perioadă de platou care, deşi nu aduce nimic nou, e răgazul ideal pentru un respiro, pentru a mai acumula energie, ca să te pregăteşti pentru ceea ce urmează. Vei vedea că exista un plan undeva acolo sus în care era decis momentul cel mai potrivit pentru ce e mai bun în viaţa ta, ca atare ceea ce tu consideri acum a fi un blocaj, nu e decât liniştea de dinaintea furtunii.

Horoscop 25 februarie 2019. Săgetător

Munceşti cu pasiune, pentru că te ocupi de un proiect care are şi implicaţii financiare excelente, dar şi un sentiment de satisfacţie interioară. Când lucrezi cu plăcere, e clar că şi rezultatele vor fi grozave, de aceea tragi tare, convins că ceea ce te aşteaptă la final va aduce fericire în suflet, dar şi bani în cont. Merită efortul, oricât de greu poate părea, şi cum eşti suficient de bine motivat, nu contează cât va mai dura până se vor vedea efectele.

Horoscop 25 februarie 2019. Capricorn

Horoscop 25 februarie 2019. Acceptă acest ritm alert de desfăşurare a acţiunii, pentru că e o perioadă când toată lumea e agitată, stresată, pe fugă. Şi tu eşti la fel, deci nu ai de ce să judeci pe alţii pentru nervii pe care îi generează în jur. Parcă toţi ar fi intrat într-un iureş fantastic, dorind să le rezolve pe toate pe loc, dar nu e bună această agitaţie. Viteza excesivă, în orice plan s-ar traduce ea, că e pe şosea, că e la muncă sau în comunicarea cu ceilalţi, naşte stres inutil, deci calmează-te mai întâi.

Horoscop 25 februarie 2019. Vărsător

Ai la dispoziţie cheia care dă drumul la motorul de energie pozitivă de care ai nevoie pentru un nou proiect. La tine e scânteia, deci ce mai aştepţi? Aprinde flacăra ce te va duce la un rezultat demn de laudă, la o reuşită de toată frumuseţea, care te va stimula şi mai şi! Priveşte numai în sus şi numai înainte, nu ţine cont de cei care te mai trag uneori înapoi, care încearcă să-ţi taie elanul, pentru că nu ai nevoie de ei! Tu ai ţelurile tale înalte şi posibil de atins şi acolo trebuie să-ţi focalizezi acum toată atenţia.

Horoscop 25 februarie 2019. Pești

Ai o discuţie matură, serioasă, cu un efect fantastic asupra psihicului tău, de parcă ai sta de vorbă cu un preot, cu un psiholog, cu un profesor demn de tot respectul pentru ceea ce are să-ţi transmită. El devine sursa emoţiilor tale de vârf, dar sunt emoţii constructive, dătătoare de încredere, de siguranţă, de stabilitate în viaţa ta. Vocea lui îţi inspiră linişte şi securitate, sfaturile lui sunt generatoare de calm, deci e o reală plăcere să-i fii alături cât timp ai atâtea lecţii utile de primit prin intermediul său.

