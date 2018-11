Haos la Vama Giurgiu, sunt cozi kilometrice de TIR-uri, se înaintează cu viteza melcului

Sunt cozi pe kilometri intregi pe DN 5 București-Giurgiu, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse. Traficul s-a aglomerat dupa ce circulatia autovehiculelor cu masa de peste 12 tone a fost restrictionata timp de patru ore.

Ninsoarea abundenta a creat probleme si la vecinii din Bulgaria. A fost cod portocaliu in mai multe zone iar autoritatile vecine au fost nevoite sa restrictioneze circulatia autovehiculelor cu masa de peste 12 tone. Din această cauza, pe partea romana, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu , pe DN 5, sute de tiruri au stationat in coloana.

Circulaţia a fost reluată în jurul orei 15.30 dar soferii de camioane vor mai avea de asteptat pana sa tranziteze frontiera, pentru ca sunt sute de tiruri care aşteaptă să efectueze formalitatile de frontiera.