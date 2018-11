Elefant.ro a început Black Friday. Cele mai tari oferte la parfumuri de bărbați

Black Friday 2018. Dacă sunteți în căutarea unui parfum pentru bărbați, trebuie să studiați oferta celor de la Elefant.ro. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri.

Hugo Boss No.6. A fost lansat in 1998 si a fost dezvoltat de parfumierul Annick Menardo. Parfumul este considerat semnatura casei Hugo Boss. Compozitie: Note de varf: mar, bergamota, muschi, citrice, pruna, geranium; Note de mijloc: mahon, garoafa, scortisoara; Note de baza: maslin, lemn de santal, vanilie, cedru, vetiver.

Paco Rabanne Invictus. Parfumurile Paco Rabanne poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie. Invictus a fost lansat in anul 2013. Produsul vine cu un design aparte, sticla este in forma unei cupe. Parfumul a fost creat prin colaborarea a 4 parfumieri, Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge si Dominique Ropion.

Paco Rabanne 1 Million. Parfumurile Paco Rabanne poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie. Parfumul 1 Million devine unul dintre cele mai populare parfumuri masculine. Este un accesoriu elegant si luxuriant, flaconul auriu stand marturie. Christophe Raynaud, Olivier Pescheux si Michel Girard au lucrat la compozitia parfumului. 1 Million a fost lansat in anul 2008.





Black Friday 2018. Calvin Klein Man. Calvin Klein Man este un parfum lemnos-condimentat, care a fost lansat in anul 2007. Parfumul poate fi folosit atat iarna, cat si in zilele fierbinti de vara.





Versace Eros, 100 ml. Versace Eros a fost lansat in 2012. Creatorul acestui parfum este Aurelien Guichard. Culoare sticlutei este o referire clara la stilul de viata mediteranean, cat si la arta si cultura greco-romana transpusa intr-o forma moderna. Poate de aceea parfumul Versace Eros este mai potrivit pentru a fi purtat in lunile de vara.

Davidoff Silver Shadow. Este un parfum lansat in 2005. Creatorul din spatele acestui parfum este Calice Becker. Compozitie: Note de varf: cedru de Virginia, coriandru, portocala amaruie; Note de mijloc: paciuli, sofran, cuisoare; Note de baza: lichen, ambra, rasina benzoica, scortisoara.

Hugo Boss Boss Number One. Masculin, sofisticat, senzual si calduros, acesta dezvaluie un amestec pasional care iti va incanta simturile cu aromele sale uimitoare. Compozitie: Note de varf: bergamota, lamaie; Note de mijloc: miere, trandafir, iasomie; Note de baza: cedru, tabac.

Black Friday 2018. Versace Dylan Blue. Compozitie: Note de varf: note marine, bergamota de Calabria, grepfruit, frunze de smochin; Note de mijloc: frunza de violeta, papirus, paciuli, piper negru, ambroxan; Note de baza: mosc, tamaie, boabe de tonka, sofran.





Bvlgari Man In Black. Este un parfum lansat in 2014. Creatorul din spatele acestui parfum este Alberto Morillas. Compozitie: Note de varf: tutun, condimente, rom; Note de mijloc: pielarie, tuberoza, stanjenel; Note de baza: lemn de guaiac, rasina benzoica, boabe de tonka.

Black Friday 2018. L'Eau D'Issey Pour Homme Intense. Parfum pentru barbati, creat pentru a satisface cererea pentru ceva mai intens, mai pasional. Acesta este simbolul puterii si elegantei. Natura barbatului care foloseste acest parfum, prezinta aceleasi caracteristici ca cele ale apei de toaleta, trasaturi distinctive si o personalitate careia nu ii e teama sa incerce lucruri noi. Daca ati ales L'Eau D'Issey Pour Homme Intense,veti emana virilitate si carisma.

