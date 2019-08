Două femei au ajuns la spital, bătute de soți: unul este preot, celălalt - polițist

Momente incredibile petrecute la Iasi! Doua femei au fost victimele unor agresiuni fizice. Culmea, femeile au fost batute chiar de soti.

V. C., in varsta de 46 de ani, a ajuns la spital avand traumatism cervical amielic, un traumatism de stern in urma unei lovituri de picior incasata, un traumatism toraco-lobar, o escoriatie lobara dreapta si parestezie a membrului superior stang. Femeia le-a povestit medicilor ca a fost agresata chiar de sotul ei, cre este si politist.



Potrivit ziuanews.ro, o alta femeie, A. V., in varsta de 44 de ani, a ajuns la spital avand un traumatism piramida nazala, o contuzie toraco-andominala, echimoze multiple la nivelul bratelor si antebratelor, o echimoza toraco-lombara dreapta, o echimoza aripa iliaca dreapta, o echimoza fata externa coapsa stanga. Prezenta etilism acut si a declarat medicilor ca a fost batuta de sotul ei, care este preot.