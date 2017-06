Dan Mihalache: "În loc să mă ocup de datoria creștinească, m-am ocupat de celula de criză"

FOTO: facebook

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a reluat, la Realitatea TV, explicația potrivit căreia atacul terorist din capitala Marii Britanii i-a stricat seara. Oficialul a spus că în loc să se ocupe de datoria creștinească de naș, a fost nevoit să se ocupe de celula de criză.

Inițial, Mihalache a sugerat că citatul nu ar fi corect. Apoi, a admis totuși că atacul revendicat între timp de ISIS chiar i-a stricat seara.

"Trebuia să gestionez concomitant și această criză și un evenim al unor prieteni, planificat de mult timp. Nu cred că un om normal la cap poate sa îmi facă vreo vina", a spus Mihalache.

"Eu cred că suntem încă oameni cu mintea la noi și înțelegm că sunt evenimente persononale care se planifică, le-ați avut și dvs, fiecare om. Ce, să stăm cu arma la picior. A fost un evenim nefericit. Important e nu unde am fost eu, ci că celula de criza a funcționat, am luat caz cu caz, persoanele erau în regula, am verificat si chestiunea cu cei doi arestați, sistemul trebuie să funcționeze", a spus ambasadorul.

Acesta a continuat, subliniind că "până la urma o realitate", că seara i-a fost stricată.

"Atunci cand esti naș de cununie și intervin astfel de evenimente se strica sau nu seara? În loc să mă ocup de ce era datoria mea creștinească, m-am ocupat de celula de criză. Să nu exagerăm, să rămânem oameni cu judecată normală”, a spus MIhalache.

Întrebat despre brutarul român Florin Morariu, catalogat drept erou după ce l-ar fi înfruntat pe unul dintre atacatori, Mihalache a spus că a vorbit cu acesta câteva cuvinte și că ia în calcul să propună o formă de recompensă.

"Cred că gestul a fost impresionant, un gest de curaj (...) Mă gândesc foarte serios să propun ministrului de Externe și președintelui României o formă de recompensă, o decorație pe care statul o poate acorda", a spus ambasadorul.

"I-am transmis - am reușit să luăm legătura cu el - felicitările, prețuirea autorităților române în raport cu gestul", a declarat Dan Mihalache la Realitatea TV, cu referire la românul Florin Morariu, devenit faimos după ce l-ar fi înfruntat pe unul dintre atacatori.

"Domnul Morariu e în regulă. Ambasada României nu poate să îi asigure protecție pentru că nu are resursele necesare. Îl așteptăm la ambasadă mâine pentru a discuta cum îl punem în legătură cu Poliția metropolitană, instituția care îi poate asigura, eventual, măsuri de protecție", a spus Mihalache.