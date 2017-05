Cum arată Sylvester Stallone la 70 de ani. Şi-a UIMIT fanii cu o fotografie!

Sylvester Stallone și-a uluit pur și simplu fanii cu această imagine în care abdomenul lui e la vedere.

Actorul în vârstă de 70 de ani se afla într-o pizzerie din Beverly Hills când a făcut această poză. Prietenul lui este chiar proprietarul pizzeriei, iar cei doi se mândresc cu pătrățelele lor de pe abdomen cu atât mai mult cu cât se declară mari mâncători de pizza.



Dar de ce nu s-o fi mândrit până la capăt cu fizicul lui senzațional?! Fiindcă, după ce a postat fotografia pe contul său de Instagram, Stallone a decis s-o șteargă, scrie Okmagazine.



„Acesta este un exemplu că a mânca pizza este un obicei foarte bun”, a scris Sly în postarea originală, alături de Richie Palmer. Starul a adăugat la antrenamentul lui obișnuit la sală și sesiuni de Pilates împreună cu fiica lui de 20 de ani, Sophia.



„Brutal! Fac Pilates cu fiica mea şi… Oh, Dumnezeule! E un stil de antrenament extraordinar, dar nu pentru cei slabi de inimă. Am ridicat greutăţi, am făcut box şi wrestling şi multe alte sporturi la viaţa mea, dar acest sport te împinge dincolo de limite”, a comentat Stallone după unul dintre antrenamentele de Pilates.