Cozmin Gușă: "Diplomația israeliană este târâtă într-un joc al lui Trump"

FOTO EXPLICATIE: Cozmin Gusa

Într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Cozmin Gușă a tranșat problema mutării ambasadei României la Ierusalim, oraș recunoscut recent de președintele SUA, Donald Trump, drept capitala Israelului.

”Noi am avut o poziție pe care ne-am putut-o permite. Sunt voci care au spus că România n-ar fi trebuit să se abțină (de la votul privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului - n. red). A fost corectă poziția pe care a avut-o statul român și poziția pe care avut-o Klaus Iohannis, chiar dacă își va stârni dușmănii, pe care oricum le avea în anumite cercuri. Și chiar dacă se expune, teoretizarea din comunciatul prezidențial este lapidară, dar este corectă. Sigur că diplomația israeliană, alături de diplomația americană, este târâtă într-un joc venit din disperările celor doi lideri: pe de-o parte Trump - despre care am spus, și repet, că inventează fel de fel de lucruri ca să scape de acuzațiile pe care le are pe plan intern - pe de altă parte, Netanyahu, care e ca Dragnea cu anchetatorii - și la rândul lui vrea să dovedească gesturi de vitejie, sugerând un posibil război în zonă, spre un deziderat pe care toți evreii și-l doresc, dar care este foarte greu de atins așa. Eu cunosc foarte bine istoria poporului evreu, cunosc sacrificiile la care au fost supuși oamenii simpli, din cauza exceselor altora, într-adevăr. Am discutat aceste lucruri cu cei mai importanți politicieni israelieni, atât în Israel și în SUA. Dar în acest moment soluția pe care o forțează Netanyahu nu este o decizie înțeleaptă și cei care vor suferi, dacă lucrurile vor escalada, sunt exact cei din poporul israelian. Repet, dacă vor escalada și nu vor fi tratate cu foarte mare grijă și diplomație vor duce la o nesiguranță maximă a celor care locuiesc în Israel. Nu cred că cineva își dorește așa ceva”, a declarat Cozmin Gușă.

Despre poziția lui Klaus Iohannis în ceea ce privește problema israeliană, consultantul politic spune că este oportună și corectă, chiar dacă este incomodă pentru șeful statului.



”În ceea ce privește România, poziția lui Klaus Iohannis, chiar dacă pare incomodă pentru domnia sa, este oportună și corectă. Nu vreau să comentez ce a făcut Dragnea înainte, pentru că nici nu avea competențe, nu are nici cunoștințe de politică externă. Și el vrea să fie pe placul israelienilor, negândindu-se la responsabilitatea de politician român, că politician de talie internațională nu este. Rămâne blocat la postura de chelner al lui Trump”, a declarat Cozmin Gușă.