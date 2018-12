Champions League şi Europa League la Judo, la București. Cozmin Gușă: Avem șanse la medalii

A început numărătoarea inversă pentru cele mai importante evenimente din judo-ul mondial. Champions League şi Europa League la judo vor fi organizate pentru prima dată în același timp și în același loc. Iar gazda evenimentelor va fi capitala țării noastre.

Pe 7, 8 și 9 decembrie, Sala Polivalentă din București găzduiește cele două competiții.

5 continente, 31 de țări, 203 competitori dintre care 110 bărbați și 93 de femei se vor afla pe tatami în fața publicului din România. În cele trei zile de competiții pot fi urmăriți la lucru nume mari din judo-ul mondial, împărțiți în echipe reprezentative din Europa.

Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo, a afirmat că România are capabilitatea de a organiza un Campionat European de Judo. ”Însă, avem un dezavantaj care este legat de sală. Campionatele Europene în acel sistem de public larg și care să aibă loc pentru o perioadă de 4-5 zile necesită o sală mai bună decât Sala Polivalentă. Am reușit să ne descurcăm cu Champions League şi Europa League pentru că este o fază finală la care participă doar primele opt echipe, dar la un Campionat European sunt mult mai mulți participanți, iar pretenții sunt mai mari. Acum, o să vedem când ne-o veni rândul și asta se va întâmpla probabil prin 2021, în 2020, Campionatele Europene se vor desfășura la Praga, care are două săli foarte frumoase. Noi avem o sală doar la Cluj, la București nu avem posibilitate. Suntem, într-un fel limitați de acest lucru, nu doar noi la judo, ci toate sporturile de sală, pentru că la Cluj, sala este foarte bună, dar capabilitatea financiară a Primăriei și a sponsorilor este mai redusă. La București avem capabilitatea finciară la nivelul Primăriei, dar nu avem sală. Eu sper să putem în doi ani de zi să avem o sală astfel încât să putem să ne calificăm și cu Bucureștiul pentru acest gen de evenimente sportive majore care fac bine României, municipalității”, a detalia acesta.

Întrebat ce șanse au sportivi români, Cozmin Gușă a afirmat că are așteptări la medalii. ”Avem o tragere bună la masculin, sfertul de final cu grecii cred că ne este favorabil. Sportivii noștrii sunt în formă, avem în echipă un japonez, fost campion mondial, pentru că avem dreptul să facem împrumuturi și am împrumutat un japonez pentru categoria de 90 de kg. La fete am picat cu Spania, care are o echipă foarte bună. Din păcate, nu o avem pe Andreea, pentru că atunci avem garanția că la categoria de 52 de kg am fi putut avea un punct. Eu sper să reușim, o avem în formă foarte bună pe Loredana la 57 de kg, pe Ștefania, fostă campionă europeană de juniori și vice-campioană mondială, la 63 de kg. Și mai avem două împrumuturi tot din Japonia, la categoriile 70 de kg și la plus 70 kg. Stăm bine. Eu cred că mâine seară ne-am putea bucura la două medalii. Mizez pe o medalie de o culoare mai strălucitoare la fete, dar mizez la o medalie și la băieți, ceea ce ar fi mare lucru pentru România”, a mai spus Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că împrumuturile au fost foarte greu de făcut și a reușit acest lucru pentru că avem un antrenor japonez. ”Avem probleme la fete la categoriile superioare, adică fetele nostre campioane sunt de 48 de kg, 52 de kg, 57 kg și 63 de kg. La băieți, avem în categoriile grele, dar nu avem la categoriile mici. Nu avem rezultate formidabile în plan mondial, dar am ajuns să mai facem câte ceva și cu aceste probleme care au existat, cu ultimii ani de declin din sportul românesc, nu doar în judo. Noi ne batem de exemplu cu Grecia, dar acolo sunt mai mult de 150.000 de sportivi legitimați, noi nu avem nici 5000 în toată țara. Să nu mai vorbim de Franța unde sunt 700.000 de judoka legitimați. Din baza asta de selecție normal că au rezultate. Până când o să reușim și noi, o să stăm cu campionii noștri, o să ne rugăm ca Andreea Chițu să fie bine să poată să meargă la Olimpiadă, unde într-adevăr are șansa a doua sau a treia în categoria ei. Avem o perspectivă, nu e mulțumitoare, dar declinul din sportul românesc se resimte”, a mai spus președintele Federației Române de Judo.

Programul de desfășurare al concursului este următorul:

Vineri 07 Decembrie LIGA CAMPIONILOR

11:00 – Meciurile preliminare

15:30 – Deschiderea oficiala

16:00 – Finalele, festivitate de premiere

Sambata 08 Decembrie LIGA EUROPEI

11:00 – Meciurile preliminare – Masculin

16:00 – Finalele, festivitatea de premiere

Duminica 09 Decembrie LIGA EUROPEI

11:00 – Meciurile preliminare – Feminin

16:00 – Finalele, festivitatea de premiere