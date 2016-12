Cea mai emoţionantă scrisoare către Moş Crăciun. Îţi vor da lacrimile: "Nu vreau jucării..."

Cea mai emoţionantă scrisoare către Mos Crăciun. Îţi vor da lacrimile: "Nu vreau jucării..."

De obicei, copiii îi scriu lui Moș Crăciun pentru a-i cere dulciuri și jucării, însă un băiețel în vârstă de 12 ani i-a cerut Moșului mai mult de atât.

Chiar dacă mulți copii de vârsta lui au încetat să mai creadă în Moș Crăciun, atunci când cineva drag este bolnav, începi să crezi din nou în miracole.

Tot ce își dorește Arnulfo Guerra anul acesta de Crăciun este o inimă nouă pentru mama lui.

Iată scrisoarea lui emoționantă:

„Moș Crăciun,

Eu cred în tine și în miracolele tale. Nu vreau jucării, tot ce îmi doresc este o inimă sănătoasă pentru mama mea. Este bolnavă și are nevoie de un transplant de inimă. Îmi pare rău că ea are 46 de ani, iar eu doar 12. Anul viitor, pe 18 martie, voi împlini 13 ani și am nevoie de mama mea mulți ani de acum încolo. Eu și tata ne rugăm în fiecare zi pentru sănătatea ei. Vreau să îmi văd mama sănătoasă și fericită”.

Scrisoarea lui Arnulfo a ajuns la Detașamentul de Pompieri din Texas, după ce a fost trimisă acolo de către un asistent social. Impresionați de scrisoare, un grup de pompieri s-au dus a doua zi la casa băiatului, cu o bicicletă și niște jucării.

"A fost destul de emoționant. Tot ce își dorea acest copil de Crăciun a fost ca mama lui să fie sănătoasă. Este un copil bun, așa că am încercat să îi înveselim Crăciunul", a povestit pompierul Justin Wischnewsky.

Sursa: unica.ro