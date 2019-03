Teodorovici, suspectat de lobby pentru paradisurile fiscale în plenul UE

Senatorul PNL Florin Cîţu îl acuză pe ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici că a făcut de râs România în faţa Uniunii Europene, susţinând cauza paradisurilor fiscale. "IZOLAT de membrii ECOFIN pentru că facea lobby (?) în interesul paradisurilor fiscale!!!", a scris Cîţu într-o postare pe reţelele de socializare.

"La Bruxelles, Teodorovici, omul cu escala la Moscova, a încercat să amâne votul ECOFIN (Consiliul pentru Afaceri Economice şi Financiare - N.R.) pentru lista neagră a paradisurilor fiscale" a scris Cîţu.

"Teodorovici a rămas din nou IZOLAT. Restul miniştrilor au rămas cu semne de întrebare seriose despre interesele pe care le reprezintă Eugen Teodorovici şi implicit guvernul de la Bucureşti in UE.

Senatorul PNL a postat şi lista pe care Teodorovici ar fi încercat să o “amâne”, provocându-i pe cei care-l urmăresc să spună care dintre ele le atrage atenţia

"The new list holds American Samoa, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Guam, Marshall Islands, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, the U.S. Virgin Islands, United Arab Emirates and Vanuatu."

