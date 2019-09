Tăriceanu nu crede în susținerea lui Meleșcanu de către PSD

Șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu consideră că nu poate ca cineva să propună o funcție cuiva din partid, în acest moment, fără să discute cu conducerea formațiunii. "Intrăm într-un domeniu al ipotezelor. Vreți să comentez niște zvonuri, nu comentez zvonuri", a declarat Tăriceanu.

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu nu a fost consultat cu privire la instalarea vicepresedintelui ALDE Teodor Melescanu, fost ministru de Externe, in functia de sef al Senatului, cu sprijinul PSD. „O astfel de propunere nu am de ce sa o comentez. O discutie cu ALDE nu a avut loc. Am vorbit cu Melescanu si nu mi-a zis nimic”, a zis luni Tariceanu, la auzul vestii. Senatorii PSD au decis luni in prezenta Vioricai Dancila sa-l sustina pe Melescanu la sefia Senatului, desi ALDE a iesit de la guvernare.

Nu știu, nu mi s-a adus la cunoștință această decizie dar această chestiune ar fi putut să fie făcută, ipotetic, în urma discuției cu ALDE și nu a avut loc. Prin urmare, n-am ce să comentez. V-am spus punctul de vedere pe care-l îmbrățișez și eu și colegii mei. Am avut aseară o discuție cu Meleșcanu și nu mi-a spus absolut nimic.

Cu parlamentari ALDE nu-s negocieri, nici discuții, azi am stat la discuții și cu cei de la Cameră, zvonuri presa, mi au spus că nu a avut niciun fel de discuții. Am discutat cu colegii din PSD care au zis că nu au primit nicio indicație de la partid și că nu-s hotărâți în acest moment persoana care trebuie susținută. Sunt mulți senatori PSD care își doresc această funcție.

Nu cred că poate cineva să propuna o fucție fără să discute cu conducerea, intrați într-un domeniu al ipotezelor. Vreți să comentez niște zvonuri, nu comentez zvonuri.

Au vrut să ma contacteze și am refuzat să discut, pentru că cei care aspiră la această funcție au un comportament sub nivelul din politică, e normal să existe dispute, dar în jurul unor proiecte, dacă trecem la atacuri personale, discursul coboară mult prea jos și nu vreau să cobor la acel nivel. Când va fi un vot semnat, cei care se simt cu musca pe căciulă să nu vină să ceară sprijin la noi. Eu mă duc la grup și dacă-l văd pe Meleșcanu, comentez. Până atunci n-am ce comenta", a declarat Tăriceanu.