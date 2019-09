Tăriceanu: "Mi se pare firesc să mă despart de această funcție dacă nu mai e coaliție"

Tăriceanu a declarat, pentru ultima oară din poziția de șef al Senatului, că i se pare normal să renunțe la această funcție, din moment ce alianța PSD-ALDE nu mai există. Liderul ALDE a ținut să atace, în ultimul discurs ca șef al Senatului, implicarea serviciilor în actul de justiție.

Șeful ALDE și-a prezentat luni în ședinta plenului Senatului, demisia din a doua funcție în statul român, cu un discurs anti-abuzuri și împotriva implicării serviciilor secrete în justiție.

Tăriceanu a zis ca a fost „o onoare si un privilegiu” sa fie 5 ani presedinte al Senatului si ca „pretui intotdeauna” aceasta perioada.

"Am actionat petru a fi un presedinte corect, echilibrat si echidistant. Am promis ca voi fi implicat, nu voi asista pasiv la ce se intampla in societate. Am militat ca drepturile si libertatile cetateanului sa fie reale, nu lozincă de campanie. Am denuntat de la aceasta tribuna abuzurile din justitie. M-am bucurat de sustinerea unora dintre dumneavoastră. E trist pentru mine sa remarc ca opozitia nu a inteles aceasta lupta pentru indepartarea influentei serviciilor din justitie si pentru eliberarea judecatorilor de sub orice presiune”, a zis Tariceanu de la tribuna Senatului.

"Este trist pentru mine să remarc că cei din Opoziția nu prea vor să îndepărtăm serviciile din actul de justiție. Sper că acum au devenit mai înțelepți și nu vor elibera total judecătorii de orice influențe. Doar atunci vom avea judecători liberi.



"Tot vorbim de reformă constituțională, iar noi ne referim doar la prerogativle președintelui. Totuși, trebuie să trasăm rolul Senatului în viitor. Îl văd ca o cameră de reprezentare a comuntăților locale. Rolul de dezbatere al marilor proiecte trebuie să fie aici, în camera Senatului. Nu m-am cramponat de această funcție, pentru că ele sunt făcute de oameni nu pentru oameni. Mi se pare firesc să mă despart de funcție din moment ce alianța nu mai exista.

Îmi doresc să fi dezmăgit pe cât mai puțini. Pentru mine, nimic nu e mai presus decât repectarea libertății. Dăcă nu înțelegem asta, atunci nu mai putem vorbi de democrație", a mai spus Tăriceanu.