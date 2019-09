Tăriceanu dă din casă! Cum l-au sedus și mai apoi abandonat Dăncilă și PSD?!

Încă președinte al ALDE, partid cu viitor incert, Tăriceanu a ținut să povestească despre cum a fost curtat de către premierul Dăncilă și de PSD, să le devină candidat comun la prezidențiale, și cum, imediat, cei doi parteneri l-au abandonat.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a relatat discuțiile cu Viorica Dăncilă despre candidatura la prezidențiale. Tăriceanu susține că Dăncilă i-a promis ”cu o seninătate cuceritoare” că PSD îl va susține pe el la prezidențiale, dar în doar câteva săptămâni și-a schimbat poziția radical și nu i-a zis direct.

"Sigur convenisem ca la prezidențiale să avem un candidat comun. Am avut o discuție cu doamna Dăncilă, noul președinte al PSD, după ce s-a întâmplat cu Dragnea. Și doamna Dăncilă mi-a spus cu o seninătate cuceritoare vai cum să nu dle Tăriceanu, știm că sunteți cel mai bun cotat candidat, dar am nevoie de două săptămâni să vină sondajele. După aia mi-a spus că mai are nevoie de o săptămână pentru un al treilea. Apoi încă o săptămână pentru un al patrulea. Între timp ea s-a dus în teritoriu, apoi a spus că partidul ar vrea ca ea să candideze, pe urmă s-a făcut un CEx care a decis să o susțină la prezidențiale. După aceea am discutat. I-am spus - <> <>. Puteai să spui nu sunt de acord să mergem cu un candidat unic", a declarat liderul ALDE.

"Nu ne-a făcut bine. Pentru că oamenii ne-au văzut glisând încet încet spre stânga. Și atunci duc partidul către o direcție perdantă. Ce te faci dacă ai foarte puțin și ai riscul dispariției? Iată câteva elemente analizate de mine și colegii mei și am ajuns la concluzia să ne despărțim. Să ne despărțim civilizat însă. Ce s-a întâmplat a fost o manevră de tip mafiot, racket, de racolare a oamenilor. Noi hotărâsem cu un vot covârșitor. Parcă li s-a șters creierul. Surpriză, Meleșcanu, Grațiela, ceilalți, toti au votat pentru ieșirea de guvernare. Și acum spun că decizia nu a fost luată statutar. Cel mai înalt forum de decizie este Delegația Permanentă. Aici nu e vorba numai de statut. Ați auzit de onoare? E foarte importantă asta. Unii sunt la căsuța cu onoare, ori ușa e închisă, ori căsuța e goală. E vechiul proverb – ce nu te omoară, te întărește", a mai spus Tăriceanu.