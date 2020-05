Vreme 31 mai - Temperaturi scăzute, valori termice sub cele normale

Astazi in vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţarii, la deal şi la munte, valorile termice se vor situa sub cele normale perioadei, vor fi înnorari, iar treptat dinspre nord-vest aria ploilor se va extinde. Ploile vor avea şi caracter de aversa, iar cantitaţile de apa înregistrate prin acumulare, pe arii restrânse vor fi însemnate. Îndeosebi în masivele nordice, la altitudini mari, trecator precipitaţiile vor fi şi sub forma de lapoviţa şi ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 11...12 grade în Maramureş şi 25 de grade în Muntenia.***

In Bucuresti regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale pentru aceasta data, astfel temperatura maxima se va situa în jurul a 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificari temporare cu viteze ce la rafala vor atinge 45...50 km/h. ***

La munte valorile termice se vor situa sub cele normale perioadei, vor fi înnorari în cea mai mare parte a intervalului, iar treptat aria ploilor se va extinde. Ploile vor avea şi caracter de aversa, iar pe arii restrânse cantitaţile de apa vor fi însemnate. Îndeosebi în masivele nordice, la altitudini mari, trecator precipitaţiile vor fi şi sub formã de lapoviţa şi ninsoare.

Vântul va avea intensificari în prima parte a intervalului, în special în zona înalta a Carpaţilor Orientali, unde la rafala se vor depaşi 80...90 km/h. *** La mare vremea va relativ normala termic. Cerul variabil, cu unele înnorari dupa-amiaza şi seara, când fi condiţii pentru averse şi descarcari electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, în intensificare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 21 de grade, iar cele minime vor fi de 14 ... 15 grade. Temperatura apei marii va avea valori de 16... 17 grade.