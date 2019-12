Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării de Revelion și în primele zile din 2020

Vremea va continua să se menţină mai caldă decât ar fi normal pentru finele lunii decembrie şi începutul lunii ianuarie, însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor (sub formă de ploaie, mixte sau ninsoare) va creşte din ce în ce mai mult, în majoritatea regiunilor, după data de 23 decembrie, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 23 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020, publicată luni.



În Banat, valorile de temperatură vor fi în scădere treptată, de la o zi la alta, până în jurul datei de 28 decembrie, însă vor continua să se situeze peste cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maximele diurne în medie de 5 - 8 grade şi minime între zero şi 4 grade. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi în general apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de 2 - 5 grade şi nocturne între -4 şi -2 grade, mediat regional. Ulterior, în ultimele zile ale intervalului de referinţă, tendinţa este de încălzire uşoară a vremii. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată în mare parte a intervalului, dar cu precădere în perioada 23 - 26 decembrie.



În Crişana, până în jurul datei de 28 decembrie, valorile de temperatură vor fi în scădere treptată, de la o zi la alta, însă vor continua să se situeze peste cele climatologic specifice în această perioadă din an. Astfel, maximele diurne vor fi, în medie, de 5 - 8 grade, iar minimele vor ajunge până la patru grade. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, prognoza arată o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de 2 - 5 grade şi nocturne ce vor varia între -5 şi -2 grade, mediat regional. În ultimele zile ale intervalului de referinţă, tendinţa este de încălzire uşoară a vremii, iar probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată în mare parte a intervalului, mai ales în perioada 23 - 26 decembrie.



În Transilvania, până în jurul datei de 28 decembrie, valorile termice vor scădea treptat, de la o zi la alta, însă vor continua să se situeze peste cele climatologic specifice în această perioadă din an. În acest context, maximele diurne vor fi în medie de 5 - 8 grade, iar minimele de 0 - 4 grade. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimările prognostice arată o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de până la 5 grade şi nocturne ce vor oscila între -5 şi -2 grade, mediat regional. În ultimele zile ale intervalului de referinţă, tendinţa este de încălzire uşoară a vremii, dar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va creşte, în special din 23 decembrie şi până pe 26 decembrie.



În zona Maramureşului, până în jurul datei de 28 decembrie, valorile de temperatură vor fi în scădere treptată, de la o zi la alta, continuând totuşi să se situeze peste cele normale în această perioadă din an. Valorile maxime diurne vor fi, în medie, de 4 - 6 grade, iar minimele între -2 şi două grade Celsius. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimările indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi apropiate de cele climatologic specifice, cu valori diurne de 0 - 3 grade şi nocturne de la -6 la -3 grade, mediat regional. Ulterior, în ultimele zile ale intervalului de referinţă, tendinţa este de încălzire uşoară a vremii. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată în mare parte a intervalului, dar cu precădere pe parcursul primei săptămâni.



În Moldova, în cursul acestei săptămâni, temperaturile vor fi în scădere treptată, însă vor continua să se situeze peste cele normale în această perioadă a anului. Maximele vor fi, în medie, de 4 - 8 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre -1 grad. În intervalul 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi apropiate de cele climatologic specifice perioadei, cu valori diurne între 0 şi 3 grade, respectiv nocturne de la -6 la -3 grade, mediat regional. În ultimele zile ale intervalului de referinţă, tendinţa este de încălzire uşoară a vremii. Precipitaţii sunt prognozate mai ales în prima parte a intervalului, dar cu precădere în jurul datelor de 23 şi 28 decembrie.



În Dobrogea, regimul termic va fi în scădere de la o zi la alta, până pe 31 decembrie, când se va înregistra o medie regională a temperaturilor maxime diurne de 1 - 2 grade, faţă de cea de 15 grade de la începutul intervalului de prognoză. Ulterior, între 1 şi 5 ianuarie, valorile termice vor creşte treptat, spre 7 grade, în medie, la finalul celei de-a doua săptămâni. Regimul termic nocturn va avea o evoluţie asemănătoare, fiind în scădere până spre 1 ianuarie, apoi este posibilă o creştere treptată. Probabilitatea de apariţie a ploilor, pe arii restrânse şi în general slabe cantitativ, va fi mai mare în perioada 23 - 30 decembrie, după care va scădea semnificativ.



În regiunea Munteniei, în intervalul 23 - 31 decembrie, temperatura aerului va scădea treptat, de la o valoare medie regională a temperaturilor maxime de 13 grade, spre aproximativ un grad Celsius, vremea devenind apropiată de normalul termic al perioadei. O uşoară încălzire se va înregistra pe data de 5 ianuarie, când media maximelor termice va fi de 6 - 7 grade. Regimul termic nocturn va fi, de asemenea, în scădere treptată, iar media minimelor va oscila între -6 şi -4 grade în intervalul 31 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020, faţă de o medie de nouă grade Celsius, la începutul intervalului de prognoză. Precipitaţii slabe vor fi posibile în zilele de 23, 27, 28 şi 29 decembrie.



În Oltenia, până în data de 31 decembrie, vremea va fi într-un proces de răcire treptată, fapt care va determina scăderea valorilor termice diurne de la o medie regională de aproximativ 10 grade în prima zi, până la 1 - 2 grade, la sfârşit de an. După acea perioadă, temperatura aerului va creşte de la o zi la alta, iar pe 5 ianuarie 2020 media maximelor va ajunge la 6 grade Celsius. Temperaturile nocturne vor scădea de la o valoare medie de aproximativ 8 grade la începutul primei săptămâni de prognoză, spre -5 grade în intervalul 31 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare de apariţie pe 22, 27, 28 şi 29 decembrie.



La munte, se vor mai înregistra temperaturi pozitive doar la începutul intervalului de prognoză, când se va consemna o medie termică de 3 grade. Apoi, regimul termic va fi caracterizat de temperaturi negative, atât noaptea, cât şi ziua, cu cele mai scăzute valori, respectiv -6 grade, pe timpul zilei, şi de -12 grade noaptea, în jurul datei de 31 decembrie. Ulterior, va urma o uşoară creştere a valorilor termice, care se vor menţine însă sub limita de îngheţ. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată pe tot parcursul intervalului de prognoză.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.