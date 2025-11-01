Simion, atac devastator al adresa oamenior sistemlui: Țoiu, frații Muraru, Bănescu

"Se miră unii de ce pleacă soldații americani din România. De la Washington, din luna februarie, li s-a transmis netrebnicilor noștri să fie retras acest ambasador, Andrei Muraru. Este 1 noiembrie, nu s-a întâmplat nimic. Și voi vreți să aveți parteneriat strategic, să beneficiați de faptul că aproape ați distrus armata română?! Nu se poate.

Așa că lui Alexandru Muraru, Andrei Muraru, Vasile Bănescu — care, pentru o scurtă și nefastă perioadă, a fost purtător de cuvânt al Patriarhiei — am să le dau o veste proastă: voi cere tuturor instituțiilor din România să-și facă datoria. Așa că, de mâine, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată paza, conform legii, de către Serviciul de Protecție și Pază.

”Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia şi în România am văzut astea”, a mai afirmat, sâmbătă, George Simion, în discursul rostit la Conferinţa judeţeană de alegeri AUR Argeş.

Liderul suveranist a invocat recenta asasinare a activistului american Charlie Kirk, la tentativele asupra vieţii preşedintelui american Donald Trump, dar şi la atacul asupra premierului suveranist slovac.

Ghinion, cum ar spune unii. Nu vreau să vă spun mai multe. Nu vreau să vă spun cum a ajuns ministra de externe să aibă acea scurtă, dar plină de semnificații, întâlnire cu Marco Rubio. Știu multe, știu foarte multe.

UPDATE Au vrut să ne pună în genunchi în fața unor stăpâni vremelnici din instituții europene

„Am demonstrat că putem avea o organizație de zeci de mii de oameni care poate face față jafului și hoției la nivel național. Ne luptăm câteodată parte în parte, alteori ca David împotriva lui Goliat, cu cei care au vrut să-i vadă pe români în genunchi — dar nu în fața lui Dumnezeu, ci în fața unor stăpâni vremelnici din instituții europene”, a declarat Simion.

Criticile sale s-au îndreptat și către Nicușor Dan, despre care afirmă că ar fi încălcat Constituția prin declarații ce sugerează folosirea tuturor mijloacelor pentru a reduce susținerea AUR în sondaje. „L-am văzut recent pe Nicușor Dan încălcând Constituția, spunând că trebuie folosite toate mijloacele pentru ca AUR să scadă în sondaje. Suntem prea sus. ”, a mai spus liderul suveranist.