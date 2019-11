Demisie în PSD după ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Adrian Stângă a scris că reformarea partidului trebuie să înceapă de la membrii simpli care nu trebuie să accepte derapaje de la statutul PSD.

„Având în vedere faptul că întotdeauna am respectat statutul PSD și că nu pot fi de acord ca acesta să fie încălcat prin numirea lui Oprea ca vicepreședinte PSD cu drept de vot in CEX, prin prezenta îmi prezint public demisia de onoare din funcția de vicepreședinte PSD Oradea. Consider că reformarea partidului trebuie să înceapă de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie să accepte aceste derapaje de la Statutul PSD pe care personal l-am votat!”, se arată în postare.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost prezent duminică seară la sediul PSD, iar Viorica Dăncilă a declarat Oprea a fost acolo deoarece este vicepreședinte în Comitetul Executiv al partidului, funcție obținută în urma semnării unui protocol de colaborare.